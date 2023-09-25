كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري بسبب انقلاب مقطورة رمل بنزلة المريوطية

ظهرت كثافات مرورية صباح اليوم أعلى الطريق الدائري تجاه نزلة المريوطية، إثر حادث اصطدام سيارة تريلا محملة بالرمال بأخرى، مما أسفر عن انقلابها على الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين تريلا وانقلاب إحداهما محملة بالرمال اعلي الطريق الدائري بالمريوطية.

انتقال أجهزة الأمن لمكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة الي موقع الحادث وتبين انقلاب سيارة مقطورة محملة بالرمال اصطدمت بأخرى على الطريق الدائري تجاه نزلة المريوطية مما ادي أي إلى توقف حركة المرور، وظهور كثافات مرورية.

ووجه اللواء أمجد أنور مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بالدفع وأوناش المرور لرفع السيارة وتسير حركة المرور.



تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.