جوجل لن تتراجع عن آخر تحديث مفيد للمحتوى

قال جون مولر من جوجل Google إنه من غير المحتمل جدًا أن تتراجع شركة البحث عن آخر تحديث لـ Google، وهو تحديث محتوى Google المفيد لشهر سبتمبر 2023.

يتم طرح التحديث حاليًا، حيث تم إطلاقه لأول مرة في 14 سبتمبر، وقد أحدث ضررًا كبيرًا في بعض عمليات تحسين محركات البحث.

كتب جون على X هذا الصباح: "أنا حقًا لا أتوقع حدوث تراجع. وأنا أوافق على أنه من المحزن أن نرى الناس يضعون قلوبهم وشغفهم في صنع شيء ما ولا يرون نتائج طويلة المدى، ولكن الأمور يمكن أن تكون في القلب - مصنوعة وليست مفيدة كما يريدها صانعوها."

وأضاف على X، "لكي أكون مباشرًا، لا أرى أننا نتراجع عن هذا التحديث. وأيضًا، لم يتم القيام بأي من هذا لنكاية أي شخص - نريد *تسليط الضوء* على الرائع والمفيد والفريد والمقنع، "الأشخاص أولاً "المحتوى في البحث، وسنواصل العمل على خوارزمياتنا للتحرك في هذا الاتجاه."

يبدو أن Google تؤمن بشدة أن تكرار المحتوى المفيد الأخير هذا يقوم بالمهمة التي حددتها للقيام بها.

هل هذا يعني أنه لا يستطيع القيام بعمل أفضل؟ لا، هو لا يقول ذلك.

وأضاف جون: "أوه، نعم، لا يزال هناك الكثير للقيام به، كما هو الحال دائمًا. هناك الكثير من الأشياء منخفضة الجهد عبر الإنترنت والتي لا يرغب الأشخاص حقًا في العثور عليها. وهناك أيضًا رسائل غير مرغوب فيها، وأشياء غير مجدية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. يبدو الأمر كذلك." كما لو كنت تقول أننا يجب أن نرفع الأوجه أكثر؟"

لكن جوجل لديها دائمًا المزيد من العمل للقيام به، كما قال: "لا، أعني أننا لن نتقاعد ونتوقف عن العمل. هناك دائمًا المزيد للقيام به. تنمو توقعات المستخدم، ويضع الأشخاص أنواعًا مختلفة من المحتوى على الإنترنت، ويفصلون بين الرائع" إن الانتقال من المستوى المتوسط ليس أمرًا تافهًا دائمًا. اسمحوا لي أن أعرف عندما يتولى الذكاء الاصطناعي المسؤولية، يمكنني استخدام فترة راحة.

وأضاف أن جوجل قد تخطئ في فهم الأمر، "أنا متأكد من أن هناك حالات أخطأنا فيها، وأود أن أحصل على هذه الأمثلة إذا كان بإمكانك إيصالها إليّ. ومع ذلك، هناك الكثير من المدونات "ذات السلطة" تم إنشاؤها بواسطة أشخاص لم يعرفوا حتى أي موضوع يجب اختياره مسبقًا، لذلك أجد صعوبة في وصفهم بالسلطات الحقيقية."

ونعم، هناك المزيد في المستقبل مثل كشف الجواهر المخفية ومتابعة محتوى الطرف الثالث المستضاف - كل ذلك لم يتم.

لذا، تابعونا، هناك المزيد في المستقبل ولكن هذا الطرح سيستمر ولن ترى التراجع عنه. مرة أخرى، هذا لا يعني أنك لن تتعافى عند طرح تحديث المحتوى المفيد التالي أو في حالة طرح تحديث أساسي أو تحديث آخر غير مؤكد لتصنيف بحث Google، ولكن تحديث المحتوى المفيد هذا يفعل ما أرادت Google أن يفعله، الجزء الاكبر.

في الواقع، لم تشهد Google تحديثًا لتصنيف Google حيث سارت الأمور بشكل خاطئ تمامًا مما يتطلب التراجع.