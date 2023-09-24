وزير التموين من الشرقية: نمتلك مساحات تخزينية تكفي 4.8 شهر من القمح

افتتح الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والسيد ميكيلي كواروني سفير دولة ايطاليا بجمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، صومعة منيا القمح الحقلية، والتي تضم 4 خلايا تخزين سعة 1250 طن لكل خلية، وخلية تفريغ سعة 80 طن وبتكلفة 73 مليون جنيه.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن القيادة السياسية تولي ملف المشروع القومي للصوامع إهتماماً كبيراً، نظراً للأهمية الإستراتيجية لمحصول القمح، والذي يستلزم وجود بنية أساسية وصوامع تخزين مطوره وحديثة للحفاظ على مخزون إستراتيجي آمن من القمح، وتقديمه في صورة منتج جيد للمواطنين.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه في إطار تنفيذ المشروع القومي للصوامع؛ أصبحنا نمتلك مساحات تخزينية تكفي 4.8 شهر من محصول قمح، مشيراً إلى استمرار استكمال هذا المشروع بالتوازي مع التوسع في تنفيذ مشروعات الصوامع الحقلية ضمن مشروع مبادلة الديون مع الحكومة الايطالية، لافتاً إلى أنه تم تمويل وإنشاء 6 صوامع سعة الواحدة 5 آلاف طن بسعة إجمالية 30 ألف طن بمحافظات المنيا والمنوفية و4 بمحافظة الشرقية، لتحسين الطاقات التخزينية ولتخزين الأقماح والحفاظ عليها من الهدر.

وقال إن ما يحدث الآن في مصر هو بناء حقيقي لمصر الجديدة سواء في البنية الأساسية والمناطق اللوجيستية وأماكن التخزين للسلع الإستراتيجية الهامة، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات، وذلك برؤية سياسية واضحة وخطة عمل ممنهجة وإرادة منفذه تستهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة جاءت في المركز الأول على مستوى الجمهورية في توريد الأقماح هذا العام، مشيراً إلى أنه تم توريد 580973 طن ، مما يؤكد أن المحافظة بحاجة لسعات تخزينية جديدة بنظم تكنولوجية عالية بديلاً عن الشون التقليدية والتي تعرض المخزون للتلف والإصابة.

وأضاف محافظ الشرقية، أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً للحفاظ على محصول القمح من خلال الاستمرار في تنفيذ المشروع القومي للصوامع والذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إهتماماً خاصاً للحفاظ على السلع الإستراتيجية، واختيار أفضل الطرق المناسبة لتخزينها للحفاظ على الاحتياطي الإستراتيجي لمخزون القمح على أرض المحافظة، وتوفير عمليات النقل.

وأشار السفير الايطالي إلى عمق ومتانه العلاقه التي تجمع بين مصر وإيطاليا، مؤكداً دعم الحكومه الايطاليو لإنماء الأمن الغذائي في مصر بنقل التكنولوجيا والخبرة الايطالية في مجال إنشاء الصوامع عالية التقنية، وتمويلها من خلال برنامج مبادلة الديون، قائلا: نحن بصدد تمويل وإنشاء 5 صوامع جديده بسعة 10 آلاف طن للصومعه للحفاظ علي الأمن الغذائي المصري.

وأوضح اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين، أن الشركة تعمل على توفير مخزون إستراتيجي من القمح، وتوفير سعات تخزينية عالية متطورة والقضاء على نسبة الفاقد والتي تصل إلي 10٪، وتخفيض تكاليف النقل من خلال انتشار الصوامع بمناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك .

وأشار الدكتور اشرف صادق العضو المنتدب لشركة الصوامع، إلى ان الهدف من إنشاء الصوامع الحقلية هو التسهيل على المزارعين والموردين، ولتقليل تكاليف النقل واستهلاك الطرق والوقود وفتح فرص عمل للعاملين بالمحافظة، وبناء كوادر فنية مؤهلة ومدربة، منوهاً بأن الصومعة الحقلية لها نفس إمكانيات الصومعة المركزية ولكن بسعة تخزينية اقل، ويوجد بداخلها عدد من الخلايا لإتاحة الفرصة للفصل بين القمح المحلي والمستورد، ومعدل استقبلها يبلغ 100 طن / ساعة مقارنة بنحو 200 طن / ساعة بالصوامع المركزية، لافتا الى أن الصومعة الحلقية تتميز بتعدد نقاط الإستقبال في المناطق المنتجة، وذلك لمنع التكدس والإزدحام على الصوامع المركزية.

وذكر أن السعة التخزينية للصومعة 5 آلاف طن وتتضمن 4 خلايا كل خلية 1250 طن والتكلفة الإستثمارية 73 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج مبادلة الديون مع ايطاليا لإنشاء 6 صوامع سعة الواحدة 5 آلاف طن بسعة إجمالية 30 ألف طن بمحافظات المنيا ( العدوة )، الشرقية ( ابو حماد ، نزلة خيال ، طوخ القرموص، منيا القمح ) والمنوفية ( قويسنا)

وفي نهاية الزيارة حرص الوزير والمحافظ والسفير الايطالي، على تفقد مكونات صومعة منيا القمح الحقلية، والممول ضمن برنامج مبادلة الديون الايطالية، والإستماع لشرح تفصيل من مصطفي حفناوي المشرف العام على صوامع الشرقية والإسماعيلية والسويس عن مكونات المشروع، وتمت الإشارة إلى أن المشروع مقام على مساحة 7000 م ويضم 4 خلايا بسعة تخزينية 1250 طن لكل خلية بإجمالي 5000 طن وخلية تفريغ بسعة 80 طن، كما يضم المشروع ميزان بسكول ومعدات مناولة وموازين الكترونية، ومزود ببرنامج قياس درجة الحرارة ومراوح للتهوية اسفل الخلايا وانظمة مكافحة وانذار للحريق وشفط للأتربة وبتكلفة إجمالية تصل إلى 73 مليون جنيه، وذلك لتوفير قدرة تخزين متطورة تصل إلى 9 مليون طن قمح سنويا، والقضاء علي ما يعادل 10% من نسبة الفاقد ، وكذلك توفير 510 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.