محمود عبدالمغني: اشتغلت في ورشة طوب وبلاط (فيديو)

كشف الفنان محمود عبدالمغني عن بعض ذكرياته مع والده، قائلا “أنا مشفتوش كتير وتوفي وأنا عندي 8 سنوات وكان بيشتغل في شركة ورق وليس لي ذكريات كثيرة معه بسبب وفاته وأنا صغير”

وأضاف محمود عبدالمغني في برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي عمرو الليثي، المذاع علي قناة الحياة: "أنا عندي أخ كبير محمد، واشتغلت في ورشة طوب وبلاط حتى أساعد أسرتي".

أول فلوس أحصل عليها كانت 5 جنيه يوميا

وتابع محمود عبدالمغني : "كنت باخد 5 جنيه وهي أول فلوس أحصل عليها وأديتها لأمي، وكنت بحب الكفتة بالارز وكنت بسرقها من امي عشان بحبها".