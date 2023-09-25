عاجل
فرنسا تسحب سفيرها لدى النيجر محمود عبدالمغني: اشتغلت في ورشة طوب وبلاط (فيديو) ياسمين صبري تكشف عن مهنتها المفضلة حال عدم عملها بمجال الفن (فيديو) أحمد موسى يبكي على الهواء في سيناء (فيديو)
الإثنين 25 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

محمود عبدالمغني: اشتغلت في ورشة طوب وبلاط (فيديو)

الفنان محمود عبدالغني
الفنان محمود عبدالغني

كشف الفنان محمود عبدالمغني عن بعض ذكرياته مع والده، قائلا “أنا مشفتوش كتير وتوفي وأنا عندي 8 سنوات وكان بيشتغل في شركة ورق وليس لي ذكريات كثيرة معه بسبب وفاته وأنا صغير”

وأضاف محمود عبدالمغني في برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي عمرو الليثي، المذاع علي قناة الحياة: "أنا عندي أخ كبير محمد، واشتغلت في ورشة طوب وبلاط حتى أساعد أسرتي".

 أول فلوس أحصل عليها  كانت 5 جنيه يوميا

وتابع  محمود عبدالمغني : "كنت باخد 5 جنيه وهي أول فلوس أحصل عليها وأديتها لأمي، وكنت بحب الكفتة بالارز وكنت بسرقها من امي عشان بحبها".

الجريدة الورقية