كولر: ثلاثية سان جورج خطوة مهمة في بداية مشوار الأهلي بالبطولة
أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق لأول لكرة القدم بالنادي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على سانت جورج الإثيوبي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا التي أقيمت على استاد القاهرة.
إقرأ أيضًا..
وقال كولر إن تسجيل ثلاثة أهداف في مباراة الذهاب أمر في غاية الأهمية، ومصدر اطمئنان إلى حد كبير، لا سيما أن فريق سانت جورج سوف يبحث عن فرصته في التأهل خلال مباراة العودة.
وأبدى المدير الفني تحفظه على الأداء الذي قدمه لاعبو الفريق في الشوط الأول، لافتًا إلى أنه كان من المفترض أن يكون الضغط بشكل أكبر وعدم الاكتفاء بالهدف الأول، وأنه تحدث مع اللاعبين بين شوطي المباراة، وطالبهم بتقديم أداء مختلف خلال الشوط الثاني.
ووصل كولر حديثه: نمتلك قائمة مميزة من اللاعبين، وهو أمر في غاية الأهمية في ظل المباريات الكثيرة التي يخوضها الأهلي في جميع البطولات، وأن هذه القائمة تساعده في عملية التدوير خلال المباريات وتعوض غياب أي لاعب.
وأشار المدير الفني إلى أن الجميع شاهد المستوى الذي قدمه الفريق خلال الموسم الماضي والمردود الفني والبدني والذهني للاعبين إلى نهاية الموسم، وأنه رغم عدم وجود الوقت الكافي في فترة الإعداد للموسم الحالي، إلا أنه يبحث عن الوصول إلى أعلى مستوى خلال المباريات المقبلة.
واختتم مارسيل كولر حديثه معبرًا عن سعادته بالحضور الجماهيري في مباراة الذهاب أمام سانت جورج، وأنه يأمل في حضور عدد أكبر في مباراة الإياب يوم الجمعة، لا سيما أنه يعلم أن المصريين يعشقون كرة القدم، وأنه من المهم أن يشارك اللاعبون احتفالاتهم وفرحتهم مع الجماهير.