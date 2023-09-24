لوك إيميل في حواره لـ الوفد : من الصعب تتويج الأهلي بكأس العالم للأندية.. الزمالك نادي كبير لا يموت

أكد البلجيكي لوك إيميل المدير الفني السابق لطلائع الجيش أن فرص تتويج الأهلي بكأس العالم للأندية ضئيلة في ظل تواجد مانشستر سيتي في البطولة، مشيرًا أن الأحمر وصنداونز هم أفضل فريقين في أفريقيا بالمواسم الأخيرة.

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قال لوك إيميل في حوار خاص عبر " بوابة الوفد " : " مازلت أتابع وأشاهد مباريات الدوري المصري ، قبل إنطلاق الموسم الجديد تلقيت عرضان من سيراميكا كليوباترا المصري البورسعيدي ولكن لم تستمر المفاوضات معي" .

وأضاف إيميل : "أعتقد أن مستوي الدوري المصري انخفض قليلاً ولكنه لا يزال جيدًا ، لا يوجد الكثير من المدربين الأجانب الحاصلين على رخصة احترافية والمتواجدين حاليًا في الدوري لا يمكنهم تقديم بعض الابتكارات ".



وتابع : " تجربتي مع طلائع الجيش كانت ممتعة للغاية فهو فريق لديه إمكانيات متوسطة ولكن قمنا بعمل جيد بعدما صعد الفريق من المركز الـ15 إلى المركز الثامن كان من الممكن أن نصبح في المركز السادس ، ولكنني أقدر العمل الذي قام به اللاعبون خلال هذة الفترة " .



وواصل حديثه: " أتمني تدريب أي من الزمالك ، الأهلي وبيراميدز ، ولكنهم يمتلكون مدربين أجانب على أعلي مستوي ويقدمون أداءًا مميزين مع الفرق ، و بشكل عام مصر بلد جميلة بكرة القدم ولديها بنية تحتية مناسبة لذلك " .



وأردف : " من الصعب فوز الأهلي بكأس العالم للأنديةفي ظل وجود مانشستر سيتي بالبطولة، ولكن الأحمر وصنداونز أفضل فريقين في أفريقيا بالمواسم الأخيرة ".

وعن أزمات القلعة البيضاء قال : " الزمالك نادي كبير لا يموت أبدا أعلم أنه لديه العديد من الازمات في الفترة الأخيرة ولكن لابد أن يستعيد الفريق مستواه ، وفي رأيي يحتاج الفارس الأبيض إلى جلب مدرب يسعي للفوز دائما ويحب المنافسة ويكره الخسارة من أجل استعادة عقلية الفوز من الماضي " .

وأكمل : " أتابع مصطفى محمد بالدوري الفرنسي ، فهو تحسن كثيرًا مع مدربه أنطوان كومبواري وأعتقد أنه سيحظى بموسم جيد وسيواصل تطوره مع ناديه، وأشعر بالفخر دائمًا عندما أكون جزءًا من عملية تحسين اللاعب حتي يصل إلى مرحلة الاحتراف الخارجي".

وأكد مدرب طلائع الجيش السابق : " أن هناك العديد من اللاعبين المميزين للغاية في الدوري المصري، كان من المفترض أن بخوض الثنائي محمد بسام ومحمد الشناوي تجربة إحترافية في أوروبا ، كرة القدم المصرية تحتاج إلى تطوير الأكاديميات ، كذلك مهم أيضًا ضم المزيد من المدربين الأجانب الحاصلين على رخصة المحترفين ".



بسؤاله عن الدوري السعودي : " المملكة العربية السعودية حاليا تقوم بأشياء كبيرة كما فعلت الصين منذ بضع سنوات وخاصة في مجال تطوير كرة القدم ، أتابع الدوري السعودي فهو أصبح في نفس مستوي الدوريات العالمية ولكن أرقام الرواتب التي يحصل عليها اللاعبين والمدربين هناك مروعة " .

وزاد : " من الصعب أن يصل الدوري المصري إلى مستوي الدوري السعودي ، من المممكن أن يتنافس فريقين فقط في الأمور المالية وهم الأهلي وبيراميدز " .



وأتم حديثه قائلا: " الدوري الأول لكرة القدم في بلجيكا لم يعد قوي ، ورفضت تدريب فريقين منهم بسبب انخفاض المستوي وهو ما سيؤثر على المنتخب ، الآن أصبح من الصعب علينا التتويج بكأس العالم وأعتقد أنه لن يحدث أبدًا فالمدرب الحالي تيديسكو يقوم ببناء فريق جديد من جيل جديد، لذا سيستغرق الأمر بعض الوقت ".