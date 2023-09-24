سامي قمصان: الأهلي لم يحسم تأهله لثمن النهائي

أبدى سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة ‏على سانت جورج، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة، في ‏ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.‏

وأوضح قمصان أن البداية تعد مطمئنة وأن الأهلي يسير بخطوات واسعة، وإن كان لم يصل ‏بعد لأفضل مستوى، لكن تسجيل ثلاثة أهداف في أولى جولات الفريق يعد بداية قوية ومطمئنة ‏للفريق وللجماهير.‏

وأشار مدرب الفريق إلى أن فريق سانت جورج من أفضل الفرق في دور الـ32، وأن الأهلي ‏لم يحسم تأهله بشكل رسمي وما زال هناك مباراة عودة بين الفريقين يوم الجمعة المقبل.‏

وأوضح قمصان أن الثنائي إمام عاشور ورضا سليم من العناصر المميزة، وطريقتهما تناسب ‏الفريق وتوقيت مشاركتهما يحسب للمدير الفني مارسيل كولر والذي ساعدهما بشكل مميز ‏للظهور مع الفريق.‏

واختتم سامي قمصان تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي حقق فوزًا مطمئنًا في بطولة دوري ‏إفريقيا المحببة للجماهير، وأن الفريق جاهز للمنافسة في جميع البطولات التي يشارك بها هذا ‏الموسم.