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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يكرم ناشئي وبنات الكاراتيه بعد التألق في الدوري

ناشئي وبنات الكاراتيه
ناشئي وبنات الكاراتيه

كرمت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي فريق الناشئي للكاراتيه كوميتيه بالقلعة البيضاء عقب تتويجه بدرع بطولة الدوري  ، كما كرمت فريق الناشئات لحصوله على المركز الثاني بنفس البطولة.

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وأعرب أيمن شعراوى مدير النشاط الرياضي عن سعادته بأبناء النادي بعد الفوز بالبطولة، وظهورهم بهذا المستوى المتميز  وتألقهم بجميع المنافسات وتغلبهم على جميع الأندية المنافسة.

وأضاف مدير النشاط الرياضي  أنه ينتظر من أسرة الكاراتيه وجميع الألعاب الأخرى  بالقلعة البيضاء المزيد من التميز  بما يليق باسم النادى الأبيض.

من جانبه، شدد جمعة سلامة المدير الفني لقطاع الكاراتيه بنادى الزمالك  أن الجهاز يعيش فترة مميزة فى جميع المراحل لحصد أفضل المراكز والميداليات فى جميع البطولات المحلية والدولية.

ويقود جهاز الكاراتيه بنادى الزمالك كل من: جمعة سلامة مديراً فنياً وأبو بكر عوض مديرا للقطاع وأحمد شافعي ومحمد عليمى مدربين ومحمد جمال مديراً إدارياً.

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