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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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فاروق جعفر يحسم جدل دعمه في انتخابات الزمالك من قبل مرتضى منصور

مرتضى منصور وفاروق
مرتضى منصور وفاروق جعفر

نفى كابتن فاروق جعفر، نجم فريق الزمالك الأسبق، والمرشح في انتخابات الزمالك على منصب الرئيس أن يكون مرشحا مدعوما من مجلس إدارة الزمالك السابق بقيادة مرتضى منصور قائلا: “المجلس السابق في أول قرار له عندما تولى المسؤولية استبعدني من النادي”.


وتابع خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "تذكروا أن أول قرار للمجلس السابق أني أكون خارج الكرة وألا أكون مسؤولا قبل استلامهم للنادي وبقالي سنتين ونصف لم أدخل النادي ولست على خلاف معه وعندما تلقيت القرار خرجت".

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وحول ما يثار عن استعانته بكوادر من المجلس السابق وهو دليل يستخدمه البعض للتأكيد على أنه مدعوم من المجلس السابق قال: “ خالد لطيف ابن الكابتن محمد لطيف وهو معلم الأجيال وعلاقتي به ضمن أنه شخصية محترمة ليس له علاقة كونه عضوا في المجلس السابق وهو كان عضوا تحت السن قم أصبح السن ولديه تاريخ كويس حتى لو اختلف معه الكثير”.


وردا على احتمالية أن يكون خالد لطيف أمينا لصندوق النادي حال فوز جعفر بالانتخابات قال: "وارد يكون معاديا أمين صندوق وأما اللواء علاء مقلد لا أعلم ظروفه وهو من الشخصيات المحترمة لكننا حتى الان لم نتفق ولم نجلس سويا ولم نفتح هذا الموضوع ".


ولفت إلى أن فكرة الاستعانة بالكوادر السابقة ليس هدفا في حد ذاته وأن هدفه هو ضخ دماء وأفكار جديدة عبر كوادر مختلفة التي تحدث مناخ عام جيد.


 

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