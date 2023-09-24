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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمباراة المقاولون العرب بالدوري

أوسوريو
أوسوريو

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة المقاولون العرب، المقرر لها غدا الاثنين في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

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وتضم القائمة كل من: 

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر .

خط الوسط : عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" -  محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - أحمد سيد "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري .

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