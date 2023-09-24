النحس انتهي.. عمرو أديب: محمد صلاح لاعب عبقري (فيديو)

‏قال الإعلامي عمرو أديب، إن محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي اليوم بعد أحرازه هدف من ضربة جزاء قد شعر أنه قد ارتاح، وشعر بسعادة و أن النحس الذي لازمه في ركلات الجزاء مؤخرا قد انتهى.

محمد صلاح أحرز ركلة جزاء غير طبيعية

‏‏وأضاف عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر شاشة "MBC MASR"،مساء اليوم، أن محمد صلاح أحرز ركلة جزاء غير طبيعية ورائعة ولعبها بقلبه وليس بقدمه.

وتابع عمرو أديب:"محمد صلاح مش بيعمل أرقام قياسية الأرقام القياسية هي اللي بتتعمله واليوم محمد صلاح هو الهداف التاريخي لنادي ليفربول ويقوم بخلق أرقام قياسية جديدة وهذا الشاب لا ييأس وهو لاعب عبقري".