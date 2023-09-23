طريقة شوربة الطماطم بالروبيان

تفضل الامهات تحضير الوجبات الرئيسية المفيدة لصحة ابنائها لتمدهم بالفيتامينات والمعادن ليها.

وتعد شوربة المأكولات البحرية المفيدة واللذيذة، من أفضل أنواع الشورب كطبق جانبي لذيذ.

وطريقة تحضير شوربة الطماطم بالروبيان بخطوات سهلة وبسيطة للغاية.

المقادير

- الروبيان : نصف كيلو

- طماطم : 5 حبات (مفرومة)

- الكراث : حزمة (مقطع)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : 3 فصوص (مفروم)

- زيت الزيتون : 5 ملاعق كبيرة

- الزعتر : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة

- الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة

- الماء : ليتر

طريقة التحضير

في قدر على النار، اقلي البصل في زيت الزيتون، ثم أضيفي الكراث وقلبي.

أضيفي الروبيان، والطماطم المفرومة، والثوم، والملح، والفلفل الأسود، والزعفران، والزعتر، والزنجبيل، والقرفة، ثم صُبي الماء.

اتركي القدر على النار حتى ينضج الروبيان، ثم قومي برفع الروبيان من الخليط.

اخلطي المكونات بالمضرب جيداً حتى تصبح ناعمة القوام، ثم أعيدي وضع قطع الروبيان في القدر مرة أخرى، وسخني الشوربة لعدة دقائق ثم قدميها ساخنة.

المقادير

- الروبيان : نصف كيلو

- طماطم : 5 حبات (مفرومة)

- الكراث : حزمة (مقطع)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : 3 فصوص (مفروم)

- زيت الزيتون : 5 ملاعق كبيرة

- الزعتر : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة

- الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة

- الماء : ليتر

طريقة التحضير

في قدر على النار، اقلي البصل في زيت الزيتون، ثم أضيفي الكراث وقلبي.

أضيفي الروبيان، والطماطم المفرومة، والثوم، والملح، والفلفل الأسود، والزعفران، والزعتر، والزنجبيل، والقرفة، ثم صُبي الماء.

اتركي القدر على النار حتى ينضج الروبيان، ثم قومي برفع الروبيان من الخليط.

اخلطي المكونات بالمضرب جيداً حتى تصبح ناعمة القوام، ثم أعيدي وضع قطع الروبيان في القدر مرة أخرى، وسخني الشوربة لعدة دقائق ثم قدميها ساخنة.