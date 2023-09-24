انخفضت الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضروات بسوق أسيوط اليوم الأحد

فيما يلي نستعرض بعض أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسيوط اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023:

أسعار الخضار اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 في الأسواق الشعبية

ووصل سعر كيلو الطماطم إلى 23 جنيها، ووصل سعر كيلو الجزر إلى 25 جنيها، وتراوح سعر كيلو البامية بين 45 و50 جنيها، ووصل سعر كيلو الكوسة إلى 18 جنيها للكيلو. وتراوحت أسعار ورق العنب بين 55 و60 جنيها، وتراوح سعر كيلو الخيار بين 10 و12 جنيها، وتراوح سعر كيلو الباذنجان الزفافي بين 6 و8 جنيهات.

وصل سعر كيلو الفلفل الملون إلى 35 جنيها، ووصل سعر كيلو الفلفل الرومي إلى 15 جنيها، وتراوح سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر بين 27 و30 جنيها، واستقر سعر كيلو الليمون. وتراوحت بين 8 و10 جنيهات.

أسعار الفواكه اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 في الأسواق

شهدت أسعار الفاكهة، اليوم السبت 23 سبتمبر، استقرارًا سعريًا، ووصل سعر كيلو الرمان إلى 25 جنيهًا. وتراوح سعر كيلو الموز بين 18 و20 جنيها. واستقر سعر كيلو التين البرشمان عند 30 جنيها. كما تراوح سعر كيلو العنب الأحمر بين 30 و35 جنيها. وتراوح سعر كيلو الكمثرى بين 30 و35 جنيها، ووصل سعر كيلو مانجو نعوم إلى 35 جنيها، وتراوح سعر كيلو مانجو عويس بين 50 و60 جنيها، ووصل سعر كيلو مانجو سكرية إلى 35 جنيها. 35 جنيها، ووصل سعر كيلو البرقوق إلى 40 جنيها، بينما تراوح سعر كيلو الجوافة بين 35 و35 جنيها. وبين 15 و20 جنيها، بلغ سعر كيلو تمر «زغلول» 25 جنيها، وتمر «رطب» أسود 25 جنيها للكيلو.

وذلك نتيجة للعوامل المختلفة التي تؤثر على سوق الخضار والفاكهة، مثل العرض والطلب والمناخ وتكاليف الإنتاج.

يجب ملاحظة أن هذه الأسعار قد تختلف من يوم لآخر ومن سوق لآخر في أسواق أسيوط، ويمكن أن تتأثر بعوامل أخرى مثل تكاليف النقل والتخزين. لذا، يُنصح المستهلكون بمراجعة الأسواق المحلية للحصول على الأسعار الدقيقة والتحديثات الحالية.