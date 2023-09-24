تقاليع في عالم حلاوة المولد.. تورته وسجق

أيام قليلة تفصلنا عن المولد النبوي الشريف، والذي يوافق يوم 12 ربيع أول من كل عام هجري، وتبدأ الأجواء الاحتفالية في الظهور احتفالًا بمولد النبي الشريف، ويحتفي المصريون بالمولد النبوي الشريف منذ أكثر من ألف عام، تكريمًا لمولد خير الأنام وإحياءً لذكراه.

الاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف:

وبصمة المصريين جرت على احتفالات الفاطميين منذ مجيئهم إلى مصر عام 969، وابتكروا حلوى المولد والعروسة الحصان منذ بداية القرن الواحد والعشرين، والاحتفال بالمولد النبوي الشريف يبرز في التراث المصري، وتعتبر العروسة والحصان وحلاوة المولد أبرز مظاهر الاحتفال.

لكنه كالعادة في كل موسم وبالاقتراب من الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، تظهر تقاليع جديدة وغريبة سواء من أصحاب المحال، بالإضافة للمبيعات الإلكترونية، إلا أن حلوة المولد العادية المعروفة طوال التاريخ هي التي تظهر بكثرة في شوادر البيع ومحلات الحلوى والهايبر الماركت.

تقاليع حلاوة المولد:

ظهرت مؤخرًا عدد من التقاليع الغريبة خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وهي حلاوة مولد "الفنكوش"، حيث إنها تتكون من خليط ما بين الحلو وجوز الهند والبسكويت الهش، وأخرى معروفة بـ"السجق بالشكولاتة"، وهي واحدة من الاختراعات في عالم حلاوة المولد، كما أن هناك أنواعًا أخرى من التقاليع في مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي هذا العام والأعوام الماضية.

كما أنه وفي هذا العام تظهر حلاوة المولد على شكل تورتة والتي يتم بيعها في الكثير من محلات الحلوى والهايبر ماركت، والتي تكون على شكل تورتة مكونة من عدد من الأنواع المختلفة من حلاوة المولد.

والجديد أيضًا هذا العام في شكل حلاوة المولد والعلب الخاصة بحلاوة المولد، أن هناك علبًا خاصة ببيع حلاوة المولد مصنوعة من الخشب وتقدم كهدية للزوجة أو الأم او الأب، بجانب أن هناك قطعًا صغيرة على شكل عروسة وحصان مصنوعة من حلاوة المولد ويتم تغليفها بشكل مميز.