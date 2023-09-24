عاجل
النحس انتهي.. عمرو أديب: محمد صلاح لاعب عبقري (فيديو) حديقة حيوان تقدم مثلجات للحيوانات.. لمواجهة الحر (فيديو) كل ما يعمل أسيست أعيط... عمرو أديب يشيد بأداء إمام عاشور (فيديو) ماهى متلازمة القلب المكسور.. طبيب يكشف مصرع 14شخصًا وخطف 60 آخرين في هجوم بشمال غرب نيجيريا
الإثنين 25 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تقاليع في عالم حلاوة المولد.. تورته وسجق

المولد النبوي الشريف
المولد النبوي الشريف

 أيام قليلة تفصلنا عن المولد النبوي الشريف، والذي يوافق يوم 12 ربيع أول من كل عام هجري، وتبدأ الأجواء الاحتفالية في الظهور احتفالًا بمولد النبي الشريف، ويحتفي المصريون بالمولد النبوي الشريف منذ أكثر من ألف عام، تكريمًا لمولد خير الأنام وإحياءً لذكراه.

 الاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف:

هل يجوز شراء حلوى المولد النبوي الشريف.. الأزهر للفتوى يوضح

على جمعة يسرد أوصاف رسول الله بمناسبة المولد النبوي الشريف

  وبصمة المصريين جرت على احتفالات الفاطميين منذ مجيئهم إلى مصر عام 969، وابتكروا حلوى المولد والعروسة الحصان منذ بداية القرن الواحد والعشرين، والاحتفال بالمولد النبوي الشريف يبرز في التراث المصري، وتعتبر العروسة والحصان وحلاوة المولد أبرز مظاهر الاحتفال.

 

 لكنه كالعادة في كل موسم وبالاقتراب من الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، تظهر تقاليع جديدة وغريبة سواء من أصحاب المحال، بالإضافة للمبيعات الإلكترونية، إلا أن حلوة المولد العادية المعروفة طوال التاريخ هي التي تظهر بكثرة في شوادر البيع ومحلات الحلوى والهايبر الماركت.

 

 تقاليع حلاوة المولد:

 

 ظهرت مؤخرًا عدد من التقاليع الغريبة خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وهي حلاوة مولد "الفنكوش"، حيث إنها تتكون من خليط ما بين الحلو وجوز الهند والبسكويت الهش، وأخرى معروفة بـ"السجق بالشكولاتة"، وهي واحدة من الاختراعات في عالم حلاوة المولد، كما أن هناك أنواعًا أخرى من التقاليع في مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي هذا العام والأعوام الماضية.

 

 كما أنه وفي هذا العام تظهر حلاوة المولد على شكل تورتة والتي يتم بيعها في الكثير من محلات الحلوى والهايبر ماركت، والتي تكون على شكل تورتة مكونة من عدد من الأنواع المختلفة من حلاوة المولد.

 

 والجديد أيضًا هذا العام في شكل حلاوة المولد والعلب الخاصة بحلاوة المولد، أن هناك علبًا خاصة ببيع حلاوة المولد مصنوعة من الخشب وتقدم كهدية للزوجة أو الأم او الأب، بجانب أن هناك قطعًا صغيرة على شكل عروسة وحصان مصنوعة من حلاوة المولد ويتم تغليفها بشكل مميز.

مواد متعلقة

هل يجوز شراء حلوى المولد النبوي الشريف.. الأزهر للفتوى يوضح

على جمعة يسرد أوصاف رسول الله بمناسبة المولد النبوي الشريف

مواعيد الإجازات الرسمية بعد المولد النبوي 2023

أدعية المولد النبوي 2023

ثقافة أبنوب تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

ثقافة ديروط تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

الشباب والرياضة تُنظم احتفالية المولد النبوي الشريف الثلاثاء الُمقبل
الجريدة الورقية