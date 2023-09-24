الأهلي يهزم سانت جورج بأقدام "الشحات" وعبدالقادر في دوري الأبطال

فاز الأهلي على نظيره سانت جورج بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي في لقاء الذهاب بدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.



سجل حسين الشحات الهدف الأول في الدقيقة 29 بعدما قام بمراوغة رائعة للاعب سانت جورج، قبل أن يسددها على يسار حارس الفريق الإثيوبي وتسكن الشباك.



بعدها سجل الشحات مجددًا وأضاف الهدف الثاني لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 58 بعد تمريرة طولية من محمود كهربا إلى “الشحات" الذي يسددها ببراعة في شباك سانت جورج، قبل أن يحرز أحمد عبدالقادر الهدف الثالث قبل نهاية المباراة بلحظات.



مجريات اللقاء:

استحوذ لاعبو الأهلي على معظم مجريات الشوط الأول، قبل أن ينجح في إحراز أول الأهداف عبر حسين الشحات الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 29 بعد مراوغة رائعة للاعب سانت جورج، قبل أن يسددها على يسار حارس الفريق الإثيوبي وتسكن الشباك.



في الدقيقة 35 تصويبة رائعة من إمام عاشور، لاعب الأهلي، يتصدى لها حارس سانت جورج لتخرج إلى ركلة ركنية.

بعدها في الدقيقة 37 تمريرة من محمود كهربا إلى عبدالمنعم الذي يضربها بغرابة وتضيع لتخرج إلى ضربة مرمى لصالح الفريق الإثيوبي.



وفي الشوط الثاني، خطأ فادح من الشناوي بعدما استطاع مهاجم سانت جورج قطع الكرة منه، وهو خارج منطقة الجزاء، لكنه اللاعب سددها فوق المرمى، ليهدر أخطر فرص الفريق الإثيوبي.



وفي الدقيقة 52 تسديدة من إمام عاشور ارتطمت في القائم الأعلى لـ سانت جورج، قبل أن يهدر كهربا فرصة خطيرة بعد تمريرة من الشحات يسددها كهربا بجوار القائم الأيمن.



أحرز حسين الشحات الهدف الثاني لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 58 بعد تمريرة طولية من محمود كهربا إلى “الشحات" الذي يسددها ببراعة في شباك سانت جورج.



وفي الدقيقة 62 يهدر ربيعة فرصة تسجيل هدف ثالث بعد كرة عرضية من التونسي على معلول، يضربها "ربيعة" رأسية تمر بجوار القائم.



ثم في الدقيقة 69 تصويبة قوية من الجنوب أفريقي بيرسي تاو أمام منطقة جزاء الخصم لكنها تمر بجوار القائم الأيسر للحارس.

وفي الدقيقة 89 محاولات من لاعبي سانت جورج من أجل تسجيل هدف تقليص الفارق، لكن باتت المحاولات بالفشل، قبل أن يحرز أحمد عبدالقادر الهدف الثالث قبل نهاية المباراة بلحظات.



تشكيل الأهلي ضد سانت جورج:



في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

في خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.

في خط الهجوم: محمود كهربا.





تشكيل سانت جورج:



في حراسة المرمى: باهرو ريجاسا.

الدفاع: رمضان محمد - إدوين فريمبونج - أمانويل مينجيشا - هانوك جيربا.

الوسط: داويت أليمو - ناتانلي زيليكي - كوامي فريمبونج.

الهجوم: أمانويل إندايل - أبيل تالاهون - تيجانو دامي.

