محافظ شمال سيناء يكشف تفاصيل تطهير قرية الخروبة من الإرهاب (فيديو)

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن قرية الخروبة تم تطهيرها من الإرهاب بفضل القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن أهالي القرية يتطلعون إلى تعميرها بعد عودتهم لمنازلهم وتطهير المنطقة.

القرية أصبحت آمنة تمامًا بعد القضاء على الإرهاب:

وأضاف محافظ شمال سيناء خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن القرية أصبحت آمنة تمامًا بعد القضاء على الإرهاب فيها بفضل جهود رجال القوات المسلحة.

وأكد محافظ شمال سيناء أن الأهالي يحرصون على الزراعة وتطوير القرية، وعودة الحياة لطبيعتها في القرية بوجه خاص والمحافظة بوجه عام.