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الأحد 24 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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علي الدين هلال يكشف سبب تعليق جلسات الحوار الوطني أثناء الانتخابات الرئاسية (فيديو)

الدكتور علي الدين
الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية

كشف الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية ومقرر عام المحور السياسي بالحوار الوطني، سبب تعليق جلسات الحوار الوطني لحين الانتهاء من الإنتخابات الرئاسية، قائلاً "مكانش ينفع يستمر الحوار الوطني في وقت فيه انتخابات رئاسية".

جوهر الحوار الوطني هو جمع كافة الأطياف السياسية 

وأضاف "هلال" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" مساء اليوم، أن جوهر الحوار الوطني هو جمع كافة الأطياف السياسية في المجتمع المصري من أجل مناقشة المشاكل التي تواجه الوطن.

وتابع الدكتور علي الدين هلال، أنه تم تعليق جلسات الحوار الوطني لأن الحوار ممثل بداخله كافة الأحزاب السياسية وهناك مرشحا رئاسيا من أكثر من حزب.

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