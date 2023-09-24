علي الدين هلال يكشف سبب تعليق جلسات الحوار الوطني أثناء الانتخابات الرئاسية (فيديو)

كشف الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية ومقرر عام المحور السياسي بالحوار الوطني، سبب تعليق جلسات الحوار الوطني لحين الانتهاء من الإنتخابات الرئاسية، قائلاً "مكانش ينفع يستمر الحوار الوطني في وقت فيه انتخابات رئاسية".

جوهر الحوار الوطني هو جمع كافة الأطياف السياسية

وأضاف "هلال" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" مساء اليوم، أن جوهر الحوار الوطني هو جمع كافة الأطياف السياسية في المجتمع المصري من أجل مناقشة المشاكل التي تواجه الوطن.

وتابع الدكتور علي الدين هلال، أنه تم تعليق جلسات الحوار الوطني لأن الحوار ممثل بداخله كافة الأحزاب السياسية وهناك مرشحا رئاسيا من أكثر من حزب.