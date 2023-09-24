وزير الشباب يهنئ منتخب مصر الأول للتايكوندو بعد تتويجه بالمركز الأول ببطولة صربيا

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر الأول للتايكوندو، بعد فوزه بالمركز الأول في الترتيب العام ببطولة صربيا الدولية المفتوحة، والتي أقيمت في العاصمة الصربية بلجراد.



وحقق منتخب مصر 5 ميداليات متنوعة من أصل ثمانية لاعبين، بواقع ذهبيتين وثلاث برونزيات، حيث فاز اللاعب محمد إبراهيم بالميدالية الذهبية في وزن 68 كجم، وفاز اللاعب محمد ربيع بالميدالية الذهبية في وزن 80 كجم، وفاز اللاعب أحمد عبد القادر بالميدالية البرونزية في وزن 54 كجم، وفاز اللاعب محمد إسماعيل بالميدالية البرونزية في وزن 74 كجم، وفاز اللاعب محمد مجدي بالميدالية البرونزية في وزن 87 كجم.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والجهاز الفني والاتحاد المصري للتايكوندو لتحقيق هذا الإنجاز المهم، مؤكداً أن هذا الفوز يعكس تطور الرياضة في مصر وجهود التطوير والاستثمار التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم الرياضة وتعزيز مكانتها على المستوى الدولي.

وشدد صبحي على دعمه الدائم والمستمر لكافة الفرق والمنتخبات الوطنية لتحقيق المزيد من الإنجازات، وحرصه المتواصل على تحفيزهم لتحقيق المزيد من الانجازات في المستقبل.

كما أكد وزير الشباب والرياضة حرص الدولة المصرية على توفير كل الدعم والإمكانيات للرياضيين والفرق الوطنية للمساهمة في تحقيق نجاحات مستمرة في مختلف الرياضات.