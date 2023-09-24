استشارى أورام: سرطان الثدى لا ينتشر بأخذ العينة

أورام الثدى مقلقة لأنها يمكن أن تكون مؤشرًا على الإصابة بسرطان الثدى، والذى يحدث عندما تبدأ خلايا الثدى فى النمو بشكل لا يمكن السيطرة عليه، مما يؤدى إلى ورم.

تقول الدكتورة سارة زيتون استشارى جراحات أورام الثدى وإعادة البناء بمستشفى بهية ان سرطان الثدى هو عبارة عن ورم خبيث يصيب نسيج الثدى وقد يكون فى الغدد أو فى القنوات الللبنية وذلك على حسب نوعه نبدأ خطة العلاج وفى تلك الحالة تكون الخلايا فقدت خصائصها الطبيعية ووظيفتها وتحولت لخلايا خبيثة وتسبب مشاكل وتبدأ فى الانتشار.

وأولى العلامات والأعراض لسرطان الثدى وأهم علامة الإحساس بوجود كتلة لا تؤلم ولا تتحرك وصلبة فى الثدى أو دم فى الحلمة دون أن نضغط عليها أو نعصرها وهذان أهم عرضين، وهناك أعراض أخرى قد تحدث وتدل على وجود سرطان فى الثدى منها وجود كتلة غير مؤلمة تحت الإبط وحدوث تغير فى الجلد أو قرحة فى الجلد لا تخف ولا تؤلم أو يكون هناك نغز فى الثدى أو نتوء للخارج، أما الأعراض فى الحلمة مثل انعواج الحلمة فى اتجاهها أو انسحابها للداخل أو قرحة فى الحلمة ودم بدون وجع.

وتكشف الدكتورة سارة زيتون أسباب المرض أن السبب الوحيد 100% هو سرطان الثدى الوراثى لو موجود وهذا لا يظهر الا عند عمل تحليل الجينات فى الجسم ومن خلاله نعرف أن الشخص حامل للجين أم لا وهناك قصة شهيرة وهى أنجولينا جولى والداتها وخالتها عندما أصيبتا بسرطان الثدى أجرت تحليل جينات وظهرت أنها حاملة للجينات وأجرت استئصالًا للثدى والمبيض والرحم حتى تقى نفسها من المرض، ونستطيع أن نقول إن هناك عوامل خطورة وليست أسبابًا بمعنى أنه كلما زادت عوامل الخطورة كان الشخص أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدى.

وتوضح الدكتورة سارة زيتون أهم عوامل الخطورة السن فكون الشخص فوق سن الأربعين كانت فرصة الإصابة أكثر من الاقل من الاربعين ولكن ليس معنى ذلك أن الأقل من الأربعين لا يصاب بالمرض ولكن فرص الإصابة بسرطان الثدى فوق الأربعين حالة كل 200حالة وتحت الأربعين حالة كل 2000حالة، وبالتالى سن الأربعين هي السن التى نبدأ فيها بالمتابعة الدورية، وثانى عوامل الخطورة العوامل الهرمونية كلما تعرضنا للهرمونات أكثر فى حياتنا كانت فرص الإصابة أكثر فلو أخذت السيدة حبوب منع الحمل أو منشطات الحمل فهذه الأشياء تجعلها أكثر عرضة فالسيدة فوق الأربعين لا ننصح بأخذ هرمونات وكذلك الشخص الذى لديه تاريخ وراثى أو كان هناك شخص لديه المرض فى عائلته وأخذ هرمونات تزداد فرص الإصابة بالمرض لديه وكذلك السيدة التى جاءها الحيض مبكرا وانتهى منها فى سن متأخرة.

وتوضح الدكتورة سارة زيتون هناك مفهوم خاطئ بأن السيدة الحامل والمرضعة لا تصاب بسرطان الثدى وهذا يجعلنا نشخصه فى مرحلة متأخرة ولكن الأورام السرطانية قد تأتى فى أثناء الحمل والسرطان ولكن الحمل والرضاعة عموما يقللان فرص الإصابة بالمرض وعند الإصابة للحامل والمرضع يكون نوع الإصابة أعنف من غيره لأن الهرمونات التى فى الجسم نتيجة الحمل والرضاعة تجعل الورم يتكاثر بشكل سريع وننصح أى سيدة حامل أو مرضعة لو لاحظت اى أعراض الا تذهب لطبيب نساء وولادة يضللها لأن تخصص الثدى هو الجراحة العامة أو الأورام وهناك تخصص قائم بذاته «جراحة الثدى» وهناك عوامل أخرى بخلاف السن والوراثة والهرمونات هو إصابة ناحية واحدة فى الثدى فمن الممكن أن يأتى الورم فى الناحية الأخرى.

ونسبة الإصابة بسرطان الثدى عموما سواء فى الرجال أو السيدات مرتفعة وهو سبب الوفاة فى السيدات وثانى أهم سبب للوفاة عموما لأن نسبة الإصابة بسرطان الثدى من مجمل الأورام تتعدى ال30-35% بمعنى أن كل 100حالة سرطان منهم 35 حالة لديهم سرطان ثدى لذلك نوجه مجهودات كبيرة فى التوعية سواء الحكومية أو غير حكومية والعالم كله يوجه اهتمامه بسرطان الثدى وكلما اكتشفناه مبكرا كانت نسبة الشفاء عالية.

كلما تقدمت مرحلة سرطان الثدى زادت المضاعفات ومضاعفات الورم فى الثدى وغير الثدى وقد تسبب تقرحات والورم يكبر ويفتح الجلد ويحدث نزيف ويهدد حياة المريضة وتدخل المريضة فى أنيميا، وبالنسبة للمضاعفات الجسمانية الورم يبدأ ينتشر ويصل للغدد الليمفاوية وباقى أعضاء الجسم مثل العظام والكبد والرئة والمخ ثم يحدث أعراضًا جانبية لكل عضو يصل إليه ففى الكبد يحدث صفراء وفشلًا فى الكبد وفى الرئة يكوّن ماءً على الرئة وصعوبة فى التنفس وفى العظام يحدث كسرًا وفى المخ يكوّن أورامًا فى المخ وتشنجات وصرعًا.

وتشخيص المريضة يكون بالتشخيص الثلاثى أولها الفحص الإكلينكى وذلك بعمل فحص عند طبيب جراحة عامة أو جراحة ثدى وعمل أشعات «ماموجرام» على الثديين وفى حالة ظهور كتلة أو أى اشتباه لأورام أخذ عينة بإبرة قاطعة من الورم لمعرفة درجة الورم.

وتنفى الدكتورة سارة زيتون الفكرة الخاطئة بأن أخذ عينة بإبرة تنشر الورم وهى فكرة خاطئة تماما وهناك معلومة مغلوطة أيضا أنه لابد من استئصال الورم بالعملية قبل أن ينتشر فلابد من أخذ عينة فى البداية لأن هناك أنواعًا تبدأ بالعلاج وأنواعًا تبدأ بالجراحة وفى بعض الحالات نطلب فحوصات على الجسم لمعرفة انتشار الورم بطلب أشعة مقطعية على الجسم أو مسح ذرى لمعرفة مرحلة الورم والكشف المبكر هو الوقاية من سرطان الثدى، والعلاج يكون بخمس طرق: العلاج الجراحى والهرمونى والدوائى والإشعاعى ثم العلاج الموجه.