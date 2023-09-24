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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أحمد موسى يرد على أكاذيب الإخوان بشأن سيناء (فيديو)

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تروج بأن سيناء غير آمنة، معقبا: “من إمبارح زعلانين بعد الحلقة اللي عملناها من أرض الفيروز”.

كذبة  تهجير الأهالي وهدم منازلهم

وأضاف  أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"،: “قدت سيارتي على طول الطريق في سيناء، أمن وأمان في كل أرض الفيروز، وليس كما رددت الجماعة الإرهابية بأنه يتم تهجير الأهالي وهدم منازلهم”.

وأوضح  أحمد موسى: "منذ عدة سنوات كان من الصعب قيادة سيارة ملاكي عبر الأنفاق، أو التجول في شمال سيناء بكل حرية، ولكن هذا الأمر أصبح متاحا حاليا.

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