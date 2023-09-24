أخطر حالات السعال .. طبيب يكشف عن مفاجأة

أخطر أنواع السعال هو السعال الانتيابي والمصحوب بالدم، وأوضح طبيب أنه يمكن ملاحظة السعال الانتيابي لدى الشخص المصاب بالسعال الديكي، يمكن أن تكون نوبات السعال المصاحبة لهذا المرض شديدة جدًا، مع عدم القدرة على التوقف والقيء، والخطر الخاص لمثل هذا السعال هو أن هناك زيادة في الضغط، مما قد يؤدي إلى نزيف في الدماغ.

في حديثه عن السعال بالدم، حذر أليكسي خوخريف مع أي سعال مع نفث الدم، عليك أن تكون متيقظًا وأن تستشير الطبيب في أقرب وقت ممكن، دون انتظار اختفاء المرض وتحسن صحتك.

السعال المصاحب لنفث الدم أمر خطير دائمًا. وقال المختص في مقابلة مع موسكو 24: "يمكن أن يكون ورمًا أو مرض السل أو مشكلة أخرى في الرئتين.

وسبق أن كتبت بوابة MedikForum.ru عما يؤثر على قابلية الشخص للإصابة بمرض السل، والذي من أعراضه السعال، ووفقا لطبيبة السل إيلينا بوجورودسكايا، فإن خطر الإصابة بمثل هذه العدوى يعتمد على خصائص الجهاز المناعي.