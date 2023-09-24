مستشار سابق للرئيس الروسي: 52 دولة تُحارب ضد روسيا (شاهد)

أكد سيرجي ماركوف مستشار الرئيس الروسي السابق، أن بلاده لا تعاني من العزلة لكنها في حالة حرب ضد تحالف دولي كبير يتكون من 52 دولة.

وقال "ماركوف"، خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن "تم تنظيم حرب منظمة ضد روسيا، والعقوبات المفروضة علينا تعتبر حرب هجينة وتؤدي إلى الكثير من التبعات والعواقب".

وأضاف: "هناك 52 دولة تحارب ضدنا، ومن ضمنها بعض الدول التي ترغب في الحفاظ على موقف حيادي مع روسيا بواقع 20 دولة، لأن لديهم الكثير من المصالح المشتركة مع عدد من الدول".

وأشار ماركوف إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس بعض الضغوطات ودفع الدول المحايدة إلى دعم الموقف الغربي على حساب روسيا، لافتًا إلى أن أمريكا والغرب يحاولان قتل بلاده.

روسيا تنتقد الولايات المتحدة والغرب وتصفهم بالمدافعين الأنانيين





انتقد وزير خارجية روسيا، سيرجي لافروف، اليوم السبت، الولايات المتحدة والغرب ووصفهما بالمدافعين الأنانيين عن نظام دولي أخذ في التلاشي.

لكن وزير روسيا، لم يتطرق خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى حرب بلاده في أوكرانيا.

وقال لافروف: "تواصل الولايات المتحدة والجماعة الغربية التابعة لها تأجيج الصراعات التي تقسم البشرية بشكل مصطنع إلى كتل معادية وتعيق تحقيق الأهداف الشاملة. إنهم يبذلون كل ما في وسعهم لمنع تشكيل نظام عالمي حقيقي متعدد الأقطاب".

وأضاف: "أنهم يحاولون إجبار العالم على اللعب وفقا لقواعدهم الأنانية".

أما بالنسبة للحرب المستمرة لمدة 19 شهرا في أوكرانيا، فقد لخص بإيجاز بعض الشكاوى التاريخية التي تعود إلى تفكك الاتحاد السوفييتي عام 1991، لكنه لم يتطرق إلى القتال الحالي.

وللسنة الثانية على التوالي، تنعقد الجمعية العامة دون أن تلوح في الأفق نهاية لحرب روسيا ضد أوكرانيا.

وكان الهجوم المضاد الأوكراني الذي بدأ قبل ثلاثة أشهر أبطأ مما تأمله كييف، حيث حقق تقدما متواضعا ولكن لم يحقق اختراقات كبيرة.