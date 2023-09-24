روسيا تدمر دبابتين سويديتين في لوجانسك

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، تدمير قواتها دبابتين سويديتين من طراز Strv 122 بالطائرات المسيرة شرق مدينة سفاتوفو في جبهات القتال على حدود جمهورية لوجانسك، حسب ما أفادت مجلة "فوربس" نقلا عن قنوات "تيلغرام" روسية.

وتُظهر الصور دبابتين سويديتين ثقيلتين من طراز Strv 122 بأبواب محطمة.

وأشارت إلى أنه من المستحيل أن نحدد بالضبط ما حدث لهما. ربما مرتا على الألغام وأعطبتا، ونتيجة لذلك اضطر الطاقم إلى تركهما. ثم بدأت الطائرات المسيّرة في مهاجمة الدبابتين لمنع القوات الأوكرانية من سحبهما إلى الخلف لإصلاحهما.

وأشارت "فوربس" إلى أن الدبابات السويدية Strv 122 هي نسخة من دبابة Leopard 2 وتمتلك درعا أقوى، لكن مدفعها أضعف.

وأكدت أن هذه أفضل دبابة تم إرسالها إلى أوكرانيا حتى وصول الأمريكية "أبرامز"، وتم إرسال 10 من هذه الآليات إلى كييف.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أوكرانيين وغربيين أن "الخسائر الناجمة عن الهجوم الأوكراني المضاد كانت كبيرة ومبكرة، حيث فقدت كييف ما يقرب من خمس معدات الناتو المقدمة من أجل العملية".

وكان الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ في 4 يونيو الماضي، حيث نشرت كييف ألوية مدربة من قبل "الناتو" وتحمل أسلحة غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" التي نشرت على نطاق واسع في أرض المعركة، ثم أحدثت لقطاتٌ لعدد من الآليات العسكرية المحترقة في ساحة المعركة صدى واسعا في الغرب.

وفي وقت سابق من أمس السبت، أعلنت وزارة الدفاع بروسيا، إسقاط 260 طائرة أوكرانية بدون طيار واعتراض 60 صاروخا وقنبلة من طراز "هيمارس"، خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أنه "خلال الأسبوع الماضي، دمرت قوات الدفاع الجوي الروسية وأنظمة الحرب الإلكترونية 257 طائرة بدون طيار أوكرانية واعترضت 46 صاروخًا من طراز هيمارس، و9 صواريخ موجهة من طراز ستورم شادو، وقنبلتين جويتين، و3 صواريخ هارم المضادة للرادارات".

وأضاف البيان أن الطائرات المقاتلة الروسية أسقطت - خلال الأسبوع الماضي - 5 طائرات حربية أوكرانية، مروحيتين و3 مقاتلات، بالإضافة إلى تدمير 4 مراكز مراقبة بالرادار، اثنين في منطقة زابوريجيا واثنين في منطقة خيرسون.

وأفاد بأن الجيش الأوكراني حاول خلال الأسبوع الماضي تنفيذ ضربات على منشآت في شبه جزيرة القرم باستخدام صواريخ موجهة وطائرات بدون طيار، مشيرة إلى أنه أثناء صد الهجمات دمرت قوات الدفاع الجوي الروسية 5 صواريخ موجهة وصاروخ من طراز نبتون المضاد للسفن و37 طائرة أوكرانية بدون طيار.

وفي اتجاه خيرسون، أشار البيان إلى أن قوات روسيا أحبطت نشاط 8 مجموعات تخريبية أوكرانية خلال الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 445 جنديًا اوكرانيا، بالإضافة إلى تدمير 9 مركبات قتالية مدرعة، و35 سيارة، و11 مدفعًا ميدانيًا.

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