الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

روسيا تتخلى عن الدولار واليورو في تجارة النفط الخام

الدولار
الدولار

كشف الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم نفت، ألكسندر ديوكوف، أن الشركة تخلت بشكل شبه كامل عن الدولار واليورو في تجارة النفط الخام مع الشركاء الأجانب، وتحولت إلى العملات الوطنية.

 

وقال ديوكوف، على هامش منتدى الطاقة “TNF”، إن معظم معاملات التصدير للشركة تتم بالفعل بـ اليوان الصيني والروبل الروسي.

 

وأضاف أن الشركة لم تواجه أي مشاكل في سحب عائدات صادراتها بالعملة الأجنبية، وتحصل على إيراداتها من مبيعات النفط والمنتجات النفطية خلال مهلة قصيرة.

 

واعتبرت روسيا أن الدولار واليورو “غير موثوقين” بسبب العقوبات المفروضة عليها، وتهدف إلى تعزيز استخدام العملات الوطنية في التجارة الدولية.

 

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