الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

فلسطين تعلن حصيلة جديدة للضحايا في ليبيا

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية

لقي 64 مواطنا فلسطينيا حتى الآن حتفهم جراء الإعصار المدمر الذي ضرب شرق ليبيا، وذلك وفق لما أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد.

 

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وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، السفير أحمد الديك: "وفقا للمعطيات التي وصلت الوزارة من قبل سفارة دولة فلسطين في طرابلس، والمعلومات التي جمعتها وتأكدت منها اللجان المكلفة بإشراف القنصلية العاملة لدولة فلسطين في بنغازي، تبين أن عدد المواطنين الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء هذا الإعصار بلغ حتى اللحظة 64 شهيداً، هذا بالاضافة لما يزيد عن 10 مواطنين لا زالوا في عداد المفقودين وجار البحث عنهم، وما يزيد على 110 أسرة في عداد العائلات المنكوبة التي تضررت بأشكال متفاوتة".

وأوضح  الديك أن اللجان الميدانية المكلفة تقوم بحصر وعمل كشوف لتلك العائلات المنكوبة، وتتحقق من مدى الضرر الذي لحق بكل منها لتحديد أوجه المساعدات المطلوبة لاغاثتهم. 

 

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