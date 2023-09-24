الأحد 24 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ليبيا تعلن استئناف الدراسة في درنة الأسبوع المقبل

درنة
درنة

 أعلنت السلطات الليبية، اليوم الأحد، أن الدراسة في مدينة درنة ستستأنف الأسبوع المقبل، بعد توقفها بسبب الفيضانات القوية التي ضربت المدينة مؤخرًا، جراء الإعصار دانيال.

 وكانت السلطات الليبية قد أعلنت، مساء السبت، حصيلة جديدة للفيضانات، والتي بلغت أكثر من 3800 قتيل، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة تشمل فقط الجثث المدفونة والمسجلة لدى وزارة الصحة، وأنها قد ترتفع في الأيام المقبلة.

 وفي غضون ذلك، تتواصل عمليات البحث للعثور على جثث تحت الأنقاض أو في البحر، ولا تزال تسعة فرق أجنبية على الأقل تشارك في هذه العمليات.

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