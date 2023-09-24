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الأحد 24 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خبير: التلوث في ليبيا بالمنطقة المنكوبة طال الهواء والماء

الدكتور عباس شراقي
الدكتور عباس شراقي استاذ الموارد المائية والجيولوجيا

ارتفعت أعداد حالات التلوث والتسمم، بمياه الشرب بمدينة درنة في ليبيا إلى 150 حالة نتيجة اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي وجثث الضحايا، في المناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات وأصبحت غير صالحة للاستهلاك. 

 

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، إن المياه الجوفية في المناطق المنكوبة أصبحت ملوثة لأنها محصورة في وادي محدود، لافتا إلى أنها ستحتاج للتطهير وهو أمر سهل ويحتاج لأسابيع ثم تعود الحياة لطبيعتها.

 

وأضاف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، في تصريح لـ الوفد، أن المسئولين في المنطقة المكوبة يحددون وفقا لحالات التلوث إخلاء المدينة بالكامل أو تطهيرها ثم عودة السكان، خاصة أن التلوث طال الهواء والماء.

 

 

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