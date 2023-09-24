الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أسامة ربيع: الرئيس السيسي اعتبر أزمة السفينة إيفرجيفين طعنة في سمعة مصر

سفينة ايفرجرين
سفينة ايفرجرين

أكّد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنّ القناة تحكى تاريخ مصر عبر السنين الماضية، ويمكن الاطلاع عليه في متحف قناة السويس العالمي، والاستمتاع بمشاهدة المقتنيات النادرة التي توثق فترة الحفر والأحداث المختلفة.

أوضح أسامة ربيع، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، أن أزمة سفينة الحاويات إيفر جيفن (Ever Given) كان فيها نوع من التشفي في مصر، لكن الأشقاء والأصدقاء عرضوا تقديم المساعدة مثل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

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سمعة مصر مهددة 

وبيّن رئيس هيئة قناة السويس، أن الرئيس السيسي أبلغه عند وقوع حادث جنوح إيفر جيفن بأن سمعة مصر بين يديه وعليه العمل بجد للحفاظ عليها وهو ما حدث بالفعل بنجاح تعويم السفينة العملاقة، مع توفير أحدث المعدات التقنيات العلمية لضامن عبور السفن بأمان.

واختتم أسامة ربيع بالإشارة إلى أن حادثة إيفر جيفن خلقت هاجسا لدى كل العاملين في هيئة قناة السويس، حرصا على سمعة القناة، ومن هنا كان لازما توفير كل ما يلزم للتطوير وتفادي المشكلات.

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