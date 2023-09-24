الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أسامة ربيع يرد على خطة الممر الجديد.. قناة السويس صعب يكون لها بديل

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس لن يكون لها منافس أو بديل، موضحا أن واقعة السفينة إيفر جيفن أثبتت ذلك.


أضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن عبور سفينة إيفر جيفن كانت حافزا لنا، مبينا أنه كان يوجد 422 سفينة عالقة بسبب حادث السفينة، قائلا:"لو كان في طريق بديل لقناة السويس مكناش هيبقى في سفن عالقة".

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تقليل الحوادث


وتحدث الفريق أسامة ربيع، عن تطوير القطاع الجنوبي للقناة، مؤكدا أن العائد من المشروع يتمثل في تقديم الخدمات وتقليل الحوادث كما حدث في حادث السفينة إيفر جيفين التي عطلت الملاحة لنحو ستة أيام.


وأوضح أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي تم التفكير فيه لاستيعاب جميع السفن بعد زيادتها، مبينا أن قناة السويس ليس لها بديل.


 

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