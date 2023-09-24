البحوث الفلكية عن توقعات الباحث الهولندي: تنجيم وليس له أساس من الصحة

علق الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، على توقعات الباحث الهولندي الشهير بوقوع زلزال خلال الأيام المقبلة بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر.

وقل “القاضي” خلال تصريحاته ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، اليوم الأحد، إن العالم الهولندي ليس عالم فلك أو عالم زلزال، معلقًا: "ده تنجيم ليس له أساس من الصحة".

وتابع أنه لا يمكن التنبؤ بوقوع الزلازل علميًا، مضيفًا أنه لو كان متاحًا أن يتنبىء احد بموعد حدوث الزلازل، لكانت الدول الكبرى تمكنت من حماية أنفسها من التعرض للزلازل.

وواصل القاضي أن "هذا الرجل ليس معروفًا.. والعالم مش حابس أنفاسه بسبب تنبؤات العالم الهولندي".

واستطرد أن العالم لم يشهد ظاهرة اقتران بين الكواكب كما ادعى العالم الهولندي، مناشدًا وسائل الإعلام بعدم نشر مثل هذه الأخبار لعدم صحتها وحتى لا يتأثر أحد منها بشكل سلبي.

يثير العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، الجدل بشكل شبه يومي؛ بسبب تغريداته على صفحات السوشيال الخاصة به بشأن حدوث زلازل في دول بعينها، حيث تصادفت توقعاته في كثير من الأحيان.

وبسبب توافق توقعاته بشأن حدوث زلازل في عدة دول يذكرها، تساءل البعض هل هذا الرجل عراف، أو دجال، أو أحاديثه الخاصة بالزلازل مبنية على علم ودراسة.

وقال العالم الهولندي في تغريدة له جديدة على صفحته على موقع إكس تنبأ فيها بـ زلزال مدمر يبلغ قوته 8.5 ريختر وذلك خلال 26 إلى 28 سبتمبر.

ونشرت الهيئة الجيولوجية ssgeos التي يتبع لها العالم الهولندي على منصة “إكس”، منشورًا أوضحت فيه أنه "يمكن أن يؤدي اقتران المريخ وعطارد والمشتري في 22 سبتمبر إلى هزة قوية في وقت لاحق في 23 أو 24 سبتمبر".

البحوث الفلكية: لا تستمعوا له

من جانبه، قال الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للفلك والبحوث الجيوفيزيقية، إن توقعات الهولندي فرانك هوجربيتس، لا يجب أن نلتف لها ولا نستمع له خاصة وأن له الكثير من التوقعات التي أثار فيها الخوف والهلع بالعالم بحدوث زلازل كبيرة ولم يحدث أي شيء.

وأضاف أن التحذير من زلزال مدمر يبلغ قوته 8.5 ريختر من 26 إلى 28 سبتمبر، لا يستند على أي حقائق علمية مثبتة، وأن الاعتماد علي حركة القمر والكواكب واقتران وظهور القمر فأن هذا المنهج عبارة عن فرضيات وأبحاث لا يوجد شاهد وبرهان علمي حقيقي.

هل يحدث زلزال مدمر في مصر:

وطمأن رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للفلك والبحوث الجيوفيزيقية، المواطنين بأن الوضع والنشاط الزلزالي لدينا في معدلاته الطبيعية وأننا لسنا في منطقة حزام زلازل.