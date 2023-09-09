تنبؤات عالم الزلازل الهولندي تصدق في المغرب (شاهد)

عاد اسم عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس في الظهور مجددًا، خاصة بعد توقعاته حول الزلزال الهائل الذي وقع في تركيا وسوريا.

وتردد خلال الساعات القليلة الماضية اسم العالم لهولندي فرانك هوجربيتس بالتزامن مع الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب فجر اليوم "السبت".

ووفقا لتقرير عرضته فضائية "العربية"، اليوم السبت، غرّد العالم الهولندي المثير للجدل على حسابه في:إكس" حيث قال: "اليوم يتقارب اقترانان كوكبيان مع عطارد والزهرة مع اقترانين قمريين مع المشتري وأورانوس. وفي 6 سبتمبر، حدث تقارب آخر مع عطارد والزهرة. أتوقع مجموعة من الهزات القوية قريبًا. 5 إلى 7 سبتمبر..".

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب المغرب ليل الجمعة إلى 820 قتيلاً على الأقل، وفقاً لوزارة الداخلية المغربية.

وسُجل وقوع الضحايا في أقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودان.

وقال مسؤول محلي إن معظم الوفيات كانت في مناطق الجبال التي يصعب الوصول إليها.

وأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء، في المغرب، أنه تم تسجيل زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بإقليم الحوز، وسط البلاد، في الساعة 11:00 من ليل الجمعة بتوقيت المغرب.

وأشار المعهد الوطني للجيوفيزياء، أن الهزات الارتدادية، عقب الزلزال الذي ضرب المغرب، يمكن أن تتواصل، مضيفاً أنه "يُنتظر أن تتواصل الهزات الارتدادية بضعة أيام أو بضعة أسابيع قبل أن تختفي"، وفق وسائل إعلام مغربية.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مبان مدمرة ومبان أخرى تهتز وشوارع يملؤها حطام متناثر. وشوهد الناس يهربون في حالة من الذعر والبعض كان يمشي وسط سحب من الغبار.

وأفادت تقارير بوجود عائلات ما زالت عالقة تحت حطام منازلها. وشهدت المستشفيات في مدينة مراكش تدفقاً للجرحى من مختلف المناطق، ودعت السلطات المواطنين إلى التبرع بالدم.

وأظهرت العديد من اللقطات التي نُشرت على منصة إكس المباني وهي تنهار، لكن البي بي سي لم تتمكن من تحديد مكان تلك المباني.

وقد قرر السكان البقاء خارج منازلهم تحسباً لوقوع زلازل أخرى قوية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قويا بقوة 6.8 درجة ضرب وسط المغرب، وأضافت أن مركز الزلزال كان على بعد 71 كيلومتراً، جنوب غربي مراكش، وعلى عمق 18.5 كيلومتراً.