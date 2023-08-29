عالم الزلازل الهولندي يعود ب تحذير مرعب.. (خامس أضخم هزة خلال 20 عامًا)

عاد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، ليثير الجدل وينتشر الرعب والفزع مرة أخرى، وذلك بعد أشهر طويلة من الهدوء والطمأنينة، عقب عدد من الهزات الأرضية التي تعرضت لها الكرة الأرضية، عاش خلالها شعوب العالم أزمات كبرى، وبالأخص دولتي سوريا وتركيا، عقب زلزال 6 فبراير والذي ضرب البلاد وتسبب في هدم المنازل وتقطع سبل الطرق.

زلزال متوقع:

ورجع عالم الزلازل الهولندي، هذه المرة ليحذر من زلزال مدمر قد تتخطى قوته 8 درجات على مقياس ريختر، بسبب الاصطفاف بين الأرض وكل من كوكبي المريخ ونبتون، والهندسة القمرية مع نفس الكوكبين، وحذر العالم الهولندي المثير للجدل من تحرك الأرض ببطء بين المريخ ونبتون.

توقعات بهزة أرضية عنيفة:

أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بوقوع زلزال بلغت قوته 7 درجات في عمق البحر شمال جزيرتي بالي ولومبوك في إندونيسيا، الأمر الذي دفع السكان إلى الهروب من المباني، وبلغت قوة الزلزال بحسب الهيئة الأمريكية للمسح الجيولوجي نحو 7.1 درجة.

وعلق عالم الزلازل الهولندي، على زلزال إندونيسيا، مشددًا على أن الاستجابة الزلزالية لهندسة القمر مع المريخ ونبتون حتى الآن لا تزال معتدلة مقارنة بما يمكن أن تفعله هذه الهندسة وما فعلته في الماضي، متوقعًا أن يضرب العالم زلزالًا أقوى من ذلك قريبًا.

وتابع : “يحتمل أن نشهد زلزالًا قويًا خلال الـ24 ساعة المقبلة”، موضحًا أن ذلك يعتمد على حالة القشرة الأرضية التي ترتبط بشكل كبير بالمريخ ونبتون وكذلك بكوكبي المشتري وأورانوس، مشددًا على أننا سنشهد قمة قمرية عالية يوم 29 نتيجة هندسة القمر مع المريخ ونبتون ومع المشتري وأورانوس، مشيرًا إلى أنه من الصعب تحديد المنطقة التي ستتعرض للنشاط الزلزالي.

ونصح العالم الهولندي متابعيه بأن يكونوا على استعداد وفي حالة تأهب قصوى، نظرًا لتوقعاته بحدوث زلزال كبير خلال الـ24 ساعة المقبلة، مشددًا على أنه في حالة حدوثه سيكون الخامس من حيث الحجم خلال 20 عامًا.