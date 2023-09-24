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الأحد 24 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقتصادي: أوروبا تعاني من قرار روسيا بحظر تصدير الديزل (شاهد)

تصدير الديزل
تصدير الديزل

أكد  الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن فكرة استهلاك روسيا الكثير من الديزل في هذا الوقت من العام من أجل العملية الإنتاجية، وما تحتاجه بشأن الحصاد هي معلومة معروفة وتتكرر سنويًا.

 

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وأضاف "جاب الله" خلال تصريحاته عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأحد،  أنه من المسلم به ارتفاع الاستهلاك الروسي من الديزل في هذا الوقت.

 

 

وأشار إلى أن هناك تفاصيل كثيرة متعلقة بتفاوت حجم الإنتاج في كل منطقة من مناطق العالم وكل شهر من الشهور، وهناك قراءة من كل الدول والمستثمرين والمتداولين في هذه الأسواق.

 

 

وواصل "جاب الله" أنه :"لكن أن يتحول ذلك إلى سلاح اقتصادي واتخاذ قرارات مبالغ فيها، فإننا نجد هناك خلطًا يحدث ما بين ما هو اقتصادي وما هو تجاري مع ما هو سياسي، في عملية تستهدف تعزيز مكاسب كل طرف من الأطراف في ظل صراعات وجيوسياسية ما بين روسيا والكتلة الغربية".

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