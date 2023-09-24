الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نيوكاسل يهين شيفيلد بثمانية أهداف في الدوري الإنجليزي

نيوكاسل ضد شيفيلد
نيوكاسل ضد شيفيلد

حقق نيوكاسل يونايتد الفوز على نظيره شيفيلد مساء اليوم الأحد  على ملعب برامول لين  ضمن منافسات الجولة ال6 من الدوري الإنجليزي .

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افتتح شون لونجستاف  سجل التهديفي في لقاء نيوكاسل يونايتد و شيفلد  الهدف الأول في الدقيقة 22 من عمر المباراة .

وضعف دان  بيرن من تسجيلة الهدف الثاني لصالح نيوكاسل يونايتد من صناعة كيران  في الدقيقة 31 في أحداث الشوط الأول  .

بينما سجل سفين بوتمان الهدف الثالث من عمر اللقاء في الدقيقة 35 بصناعة كيران من أحداث الشوط الاول .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول  بتقدم نيوكاسل  على شيفلد 3 أهداف دون رد .

وفي الدقيقة 57  سجل كاليوم ويلسون  الهدف الرابع في الدقيقة 57 بصناعة كيران .

في الدقيقة 62  أحرز أنتوني جوردون  الهدف الخامس في الدقيقة 62  من عمر المباراة  قبل أن يسجل ميجيل الميرون الهدف السادس في الدقيقة برونو جيمارايش في الدقيقة 68 .

بعدها برونو جيمارايش الهدف السابع  هدف ذاتي في الدقيقة 74 من أحداث اللقاء.

اختتم سلسة الأهداف  أليكسندر إيساك الهدف الثامن  في الدقيقة 86 في أحداث الشوط الثاني .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز نيوكاسل على شيفلد 8 أهداف  مقابل دون رد .

بهذه النتيجة ، رفع نيوكاسل من رصيده 3 نقاط ليصل عند النقطة 9 اهداف ، بينما توقف رصيد شيفلد عند النقطة 1 ليحتل المركز الأخير.

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