نيوكاسل يهين شيفيلد بثمانية أهداف في الدوري الإنجليزي
حقق نيوكاسل يونايتد الفوز على نظيره شيفيلد مساء اليوم الأحد على ملعب برامول لين ضمن منافسات الجولة ال6 من الدوري الإنجليزي .
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افتتح شون لونجستاف سجل التهديفي في لقاء نيوكاسل يونايتد و شيفلد الهدف الأول في الدقيقة 22 من عمر المباراة .
وضعف دان بيرن من تسجيلة الهدف الثاني لصالح نيوكاسل يونايتد من صناعة كيران في الدقيقة 31 في أحداث الشوط الأول .
بينما سجل سفين بوتمان الهدف الثالث من عمر اللقاء في الدقيقة 35 بصناعة كيران من أحداث الشوط الاول .
ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم نيوكاسل على شيفلد 3 أهداف دون رد .
وفي الدقيقة 57 سجل كاليوم ويلسون الهدف الرابع في الدقيقة 57 بصناعة كيران .
في الدقيقة 62 أحرز أنتوني جوردون الهدف الخامس في الدقيقة 62 من عمر المباراة قبل أن يسجل ميجيل الميرون الهدف السادس في الدقيقة برونو جيمارايش في الدقيقة 68 .
بعدها برونو جيمارايش الهدف السابع هدف ذاتي في الدقيقة 74 من أحداث اللقاء.
اختتم سلسة الأهداف أليكسندر إيساك الهدف الثامن في الدقيقة 86 في أحداث الشوط الثاني .
ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز نيوكاسل على شيفلد 8 أهداف مقابل دون رد .
بهذه النتيجة ، رفع نيوكاسل من رصيده 3 نقاط ليصل عند النقطة 9 اهداف ، بينما توقف رصيد شيفلد عند النقطة 1 ليحتل المركز الأخير.