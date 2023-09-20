مدرب نيوكاسل الإنجليزي يتحدث عن التعادل مع ميلان بدوري الأبطال

تحدث إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي عن تعادل فريقه من دون أهداف مع مضيفه ميلان الإيطالي

ورفض هاو التقليل من تعادل فريقه في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الثلاثاء.

ويلعب نيوكاسل، العائد لدوري الأبطال بعد غياب 20 عاما، في مجموعة صعبة تضم باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند. وفاز باريس سان جيرمان 2-صفر على ضيفه دورتموند الثلاثاء.

وأشار هاو إلى أن الخروج بالتعادل ربما يلعب دورا حاسما في تحديد فرص فريقه من التأهل.

وأضاف: لا يمكن التقليل من الصعوبات هنا، فهي مباراة مفعمة بالمشاعر وتجربة جديدة، أعتقد أن الجماهير كانت رائعة لميلان، لكن الأجواء كانت صعبة وتأقلم لاعبو فريقي مع ذلك، ولهذا السبب لا يجب التقليل من الأداء والتعادل، لكن الأمر سيكون أفضل بمرور الوقت.

ويحل نيوكاسل ضيفا على شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم الأحد.