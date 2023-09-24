مرموش يشارك في تعادل آينتراخت فرانكفورت مع فرايبورج بالدوري الألماني

انتهت مباراة آينتراخت فرانكفورت امام نظيره فرايبورج بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المواجهة التي جمعت بينهم على ملعب ستاد دوتش بانك بارك، والتي شارك فيها الدولي المصري عمر مرموش في إطار منافسات الجولة الخامسة من مباريات الدوري الالماني لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024 .

مرموش يشارك في تعادل آينتراخت فرانكفورت مع وفرايبورج

شهت المواجهة ظهور عمر مرموش في التشكيل الأساسي منذ بداية المواجهة، لكنه خرج في الدقيقة 65 من عمر اللقاء ونزل بدلًا منه اللاعب جيسيك نجانكام.

وبالرغم من سيطرة آينتراخت فرانكفورت على فرايبورج بالاستحواذ والمحاولات على المرمى، لكنه لم ينجح في تسجيل هدف الفوز ليحصد كل طرف نقطة وحيدة، في ختام مباريات الجولة بالدوري الألماني.

شهدت المواجهة 6 بطاقات صفراء 4 منها على لاعبي آينتراخت فرانكفورت، سجل الضيوف هدف في الدقيقة 97 لكن الحكم ألغاه.

بتلك النتيجة يرفع نادي آينتراخت رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثامن، والتي حصدها من انتصار وحيد بجانب 4 تعادلات، على الجانب الأخر نادي فرايبورج الذي رفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع من الترتيب من انتصارين وتعادل وهزيمتين.

مباراة آينتراخت فرانكفورت المقبلة ستكون امام فريق فولفسبورج يوم السبت المقبلة في الجولة السادسة من البوندزليجا، وعلى ملعب ستاد فولكسفاجن أرينا يمكنكم متابعة محترفنا عمر مرموش في لقاء ينطلق الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.