زلزال بقوة 4.7 يضرب غرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، جزيرة سومطرة غربي إندونيسيا، حسب ما أفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية.

وأوضحت الوكالة أن مركز الزلزال وقع على بعد 71 جنوب شرقي مدينة سيبولجا ، وعلى عمق 22 كيلومترًا.

ولم ترد أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال حتى الآن، فيما استبعدت الوكالة الإندونيسية للجيولوجيا حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".

زلزال قوي في جزر فانواتو

وفي السياق ذاته، ضرب زلزال قوي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، جزر فانواتو، وفقا لمركز رصد الزلازل الأورومتوسطي.

وقال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، إن قوة الزلزال بلغت 6.1 درجة على مقياس ريختر.فانواتو هي دولة جزرية تقع في جنوب المحيط الهادئ، وتتألف من مجموعة من الجزر البركانية.

وتوجد فانواتو في منطقة تعرف بحزام النار، وهي منطقة تمتد عبر الحدود اللاتينية الشمالية والجنوبية للمحيط الهادئ. تشتهر هذه المنطقة بكثرة الزلازل والأنشطة البركانية.السبب وراء وجود نشاط زلزالي متزايد في حزام النار هو تقاطع عدة صفائح تكتونية في هذه المنطقة، حيث تتحرك الصفائح التكتونية بسرعات مختلفة ويحدث تصادم بينها أو انزلاق، مما يؤدي إلى إطلاق الطاقة الجيولوجية المتراكمة على شكل هزات أرضية وثورانات بركانية.

وتعرضت عدة دول حول العالم لزلازل قوية، خاصة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب مراكش في المغرب وأودى بحياة الآلاف.



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