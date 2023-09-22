عاجل
الليلة القمر يظهر في طور تربيعه الأول.. شاهدوا تفاصيله اليوم آخر أيام الصيف فلكيًا
الجمعة 22 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

زلزال بقوة 4.7 يضرب غرب إندونيسيا

مقياس ريختر
مقياس ريختر

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، جزيرة سومطرة غربي إندونيسيا، حسب ما أفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية.

 

txt

زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش التركية بقوة 3.9 ريختر

txt

بعد زلزال المغرب المدمر.. ما مصير الدراسة في المناطق المنكوبة؟

وأوضحت الوكالة أن مركز الزلزال وقع على بعد 71 جنوب شرقي مدينة سيبولجا ، وعلى عمق 22 كيلومترًا.

ولم ترد أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال حتى الآن، فيما استبعدت الوكالة الإندونيسية للجيولوجيا حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".

 

زلزال قوي في جزر فانواتو

وفي السياق ذاته، ضرب زلزال قوي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، جزر فانواتو، وفقا لمركز رصد الزلازل الأورومتوسطي.

وقال  مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، إن  قوة الزلزال بلغت 6.1 درجة على مقياس ريختر.فانواتو هي دولة جزرية تقع في جنوب المحيط الهادئ، وتتألف من مجموعة من الجزر البركانية.

وتوجد فانواتو في منطقة تعرف بحزام النار، وهي منطقة تمتد عبر الحدود اللاتينية الشمالية والجنوبية للمحيط الهادئ. تشتهر هذه المنطقة بكثرة الزلازل والأنشطة البركانية.السبب وراء وجود نشاط زلزالي متزايد في حزام النار هو تقاطع عدة صفائح تكتونية في هذه المنطقة، حيث تتحرك الصفائح التكتونية بسرعات مختلفة ويحدث تصادم بينها أو انزلاق، مما يؤدي إلى إطلاق الطاقة الجيولوجية المتراكمة على شكل هزات أرضية وثورانات بركانية.

وتعرضت عدة دول حول العالم لزلازل قوية، خاصة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب مراكش في المغرب وأودى بحياة الآلاف.
 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

مواد متعلقة

الأقمار الصناعية تكشف القوات النووية للدول الكبار

تشافي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو بالدوري الإسباني

تأهل 14 مشروع لتمثيل الجيزة بالمراحل النهائية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

القومي للبحوث الفلكية يكشف مفاجأة عن زلزال مرسى مطروح (فيديو)

دقيقة حداد قبل مباراة ريال مدريد ويونيون برلين على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا

زلزال عنيف يضرب "الأرجنتين" بقوة 4.7 ريختر
الجريدة الورقية