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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كاراسكو يقود تشكيل الشباب لمواجهة الباطن في كأس الملك

الشباب السعودي
الشباب السعودي

أعلن المدرب براون المدير الفني لنادي الشباب السعودي تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة الباطن، مساء اليوم الاحد، على ملعب ستاد فيصل بن فهد، ضمن مواجهات دور الـ 32 من مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين "كأس الملك" لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

تشكيل الشباب لمواجهة الباطن

ويقود فهد المولد تشكيل الشباب لمواجهة الباطن ويجاورة يانيك كاراسكو وحبيب ديالو في خط الهجوم، بطريقة لعب 4-3-3، وجاء التشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

في خط الدفاع: فواز الصقور وإياجو سانتوس ورومان سايس ومحمد حربوش.

في خط الوسط: ماجد كنبة وجوستافو كويلار وإيفر بانيجا.

في خط الهجوم: يانيك كاراسكو وحبيب ديالو وفهد المولد.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الشباب لمواجهة الباطن كل من فواز القرني وناصر البيشي ونادر الشراري وخالد عسيري وحسين القحطاني ونواف الصعدي وهتان باهبري وعبدالله الجوعي وكارلوس جونيور.

يأمل نادي الشباب في أن يكون ثالث المتأهلين بعد اندية الاتفاق الفائز على جدة والتعاون الفائز على القادسية.

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