التعاون يحقق انتصار بشق الأنفس على القادسية في كأس الملك

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون الانتصار بهدفين مقابل هدف وحيد على نظيره القادسية، بصعوبة في لقاء جمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد نادي التعاون الجديد في القصيم، في إطار مباريات دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

التعاون يتأهل لدور الـ 16 من كأس الملك

وسجل اللاعب موسي بارو هدف التعاون الوحيد في الدقيقة 9 من عمر اللقاء، وأضاف اللاعب عبدالفتاح آدم الهدف الثاني لسكري القصيم في الدقيقة 97 من عمر المواجهة بينهم، ليخطف انتصار بشق الأنفس على نظيره القادسية المنافس بدوري يلو الدرجة الأولى السعودي.

شهدت المباراة 6 بطاقات صفراء 4 منها على لاعبي نادي التعاون، في لقاء شهد غياب اندري كاريلو عن القادسية، ووصلت المواجهة بين الفريقين إلى 10 دقائق وقت بدل ضائع في الشوط الثاني.

وبتلك النتيجة يكون نادي التعاون هو ثاني المتاهلين لدور الـ 16 من بطولة كأس الملك بعدما تاهل قبل لحظات نادي الاتفاق بفوزه على جدة برباعية نظيفه.

مباراة التعاون المقبلة ستكون أمام فريق الحزم يوم الجمعة المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.