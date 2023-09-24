الاتفاق يفوز على جدة برباعية ويتأهل لدور الـ 16 من كأس الملك

حقق فريق نادي الاتفاق الانتصار بأربعة أهداف دون مقابل على نظيره جدة، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستاد محمد بن فهد، ضمن مباريات دور الـ 32 من مواجهات كأس خادم الحرمين الشريفين "كأس الملك" لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

الاتفاق يفوز على جدة برباعية في كأس الملك

افتتح التسجيل لفارس الدهناء اللاعب جورجينيو فينالدوم في الدقيقة 26 من الشوط الأول، وأضاف اللاعب موسي ديمبلي الهدف الثاني للنواخذه في الدقيقة 38 وتمكن نفس اللاعب الفرنسي من تسجيل الهدف الثالث لنادي الاتفاق والثاني الشخصي في الدقيقة 45 من الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة 3-0.

وفي الدقيقة 59 من عمر اللقاء أضاف اللاعب محمد الكويكبي الهدف الرابع لنادي الاتفاق، في اللقاء الذي شهد سيطرة من أصحاب الأرض على الكرة والأكثر محاولة على مرمى المنافس أيضًا.

مباراة الاتفاق المقبلة ستكون أمام فريق الأهلي في الجولة الثامنة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، والمقرر لها يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.