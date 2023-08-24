الرئيس الروسي: لا نريد استعادة أجواء الحرب الباردة (شاهد)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مجموعة بريكس لا تتنافس أو تتعارض مع أي أحد، مؤكداً أن دول المليار الذهبي تريدأن تفعل ما بوسعها للحفاظ على النظام العالمي.

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أدعم توسع تجمع بريكس و إنضمام أعضاء جدد

وأضاف “بوتين” خلال كلمته في قمة البريكس، اليوم الخميس، أنه يدعم توسع تجمع بريكس و إنضمام أعضاء جدد، منوهًا إلى أن دول مجموعة بريكس تعتمد منهاجية ، تعاون متعدد الأطراف.

يجب بناء نظام عالمي متعدد الأطراف وشامل

وتابع الرئيس الروسي، أنه يجب بناء نظام عالمي متعدد الأطراف وشامل، و الذي يأخذ بالأعتبار مصالح دول الجنوب، و أكثر عدداً ممكن من الدول، مؤكداً أنه لا يريد استعادة أجواء الحرب الباردة و نسعى للسلام العالمي.