قناة مفتوحة مجانية لنقل مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال أفريقيا

يلتقي الأهلي مساء اليوم الأحد نظيره سان جورج الأثيوبي على ستاد القاهرة الدولي في منافسات دور ذهاب الـ32 في دوري أبطال أفريقيا.

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تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة سان جورج

في حراسة المرمي الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: ياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

موعد مباراة الأهلي لمباراة سان جورج

تبدأ المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، و8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، و 9 مساء بتوقيت الإمارات.

قناة مفتوحة مجانية لمباراة الأهلي وسان جورج

تذاع قناة أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري لمباراة الأهلى وسان جورج عبر البث الفضائي المفتوح بتعليق محمد الكواليني.