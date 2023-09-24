مدرب الزمالك لطائرة السيدات يكشف حقيقة تقديم ٥ لاعبات شكوى ضد النادي

كشف حسام شكري، المدير الفني لفريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك، عن حقيقة تقديم ٥ لاعبات في الفريق شكوى ضد النادي لدى الاتحاد من أجل فسخ التعاقد بسبب تأخر المستحقات.

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وقدمت كل من "مريم متولي ومايا ممدوح و داليا المرشيدي، هنا سند، هنا المصري" بشكوى رسمية لـ اتحاد الطائرة ضد نادي الزمالك لفسخ التعاقد بسبب المستحقات المتأخرة.

أكد شكري في تصريحات عبر برنامج طويلة وعالية على إذاعة الشباب والرياضة، مساء اليوم الأحد، مع الإعلامي هاني حتحوت اليوم الأحد "من حق البنات أن يحفظن حقوقهم بكل تأكيد، لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ فترة".

أشار "تلقينا وعد بالأمس من اللجنة التي تدير نادي الزمالك بصرف جزء من المستحقات المتأخرة اليوم الأحد، على أن يتم صرف الباقي خلال ١٥ يومًا وقتها تسقط الشكاوى".

وواصل "تأخر المستحقات يأتي في ظل ضغوطات تمارس على اللاعبات من أندية أخرى، يقال لهن أن الزمالك غير مستقر ماديًا ويتعرضون لضغوط من أجل الرحيل ولكن الفترة المقبلة ستكون أفضل داخل نادي الزمالك انا متأكد من ذلك".