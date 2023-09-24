غزل المحلة يعلن استضافة مباريات البلدية على ملعبه

أعلن نادي غزل المحلة عبر حسابة الرسمي مساء اليوم الأحد عن استضافة ملعب غزل المحلة مباريات بلدية المحلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

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كتب غزل المحلة عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" بيان صحفي جاء كالتالي في حضور اللواء عمر رياض المدير التنفيذي لشركة غزل المحلة لكرة القدم والمحاسب مصطفى الشامى رئيس نادي بلديـة المحلة تم توقيع عقد استضافة ستاد غزل المحلة لمباريات شقيقـه نادي بلديـة المحلة في بطولة الدوري المصري الممتـاز..

ومن جانبـه أكد المهندس وليد خليل - رئيس مجلس الإدارة على توفير كل سبل الدعم لنادي بلديـة المحلة من أجل ظهور مشرف يليق بمدينة المحلة الكبرى صاحبة الإرث الكبير في تاريخ كرة القدم.

في سياق متصل ،قال المهندس وليد خليل رئيس مجلس الإدارة أن الجميـع على قلب رجل واحد من أجل غرل المحلة سواء مجلس إدارة أو جهاز فني أو لاعبين أو صحفيين أو جمهور وأن مجلس الإدارة يقف على مسافة واحدة من الجميـع دون تمييز.

وأكد خليل على ضرورة فتح صفحـة جديدة مع الجميع لا يكون فيها مكان للخلافات والمصالح الشخصـية وانما فقط لرفعـة غزل المحلة وعودته لمكانه الطبيعي كبيراً وسط الكبـار.