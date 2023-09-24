شاهد إلغاء مباراة أياكس وفينورد بسبب أحداث شغب الجمهور (فيديو)

ألغى الحكم سيردار جوزوبويوك مباراة أياكس وفينورد التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة السادسة من مباريات الدوري الهولندي لكرة القدم لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024، بسبب أحداث الشغب الجماهيري والألعاب النارية.

إلغاء مباراة أياكس وفينورد بسبب أحداث الشغب

أوقف حكم مباراة أياكس وفينور المباراة عند الدقيقة 55 من عمر اللقاء بسبب وجود شماريخ عديده على أرضية ملعب ستاد يوهان كرويف أرينا ملعب فريق أمستردام، بسبب أحداث شغب جماهيري ورمي للمقذوفات على أرض الملعب.

وبالرغم من تقدم فينور على نظيره أياكس بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء وهي النتيجة التي انتهى بها الشوط الأول، ألغى الحكم المباراة دون الحصول على قرار نهائي بشانها أو مستقبلها.

لمم توقف احداث الشغب من جماهير أياكس والذي أمتد حتى بعد قرار إلغاء المباراة وفي خارج الملعب مما أضطر رجال الشرطة للتدخل لإنهاء الشغب، وبالفعل أصاب رجال الشرطة عدد من جمهور أياكس في مشهد غير مألوف في محيط ملعب يوهان كرويف.

فيديو إلغاء الحكم المباراة بسبب الشماريخ

The Ajax - Feyenoord match was stopped once again due to torches thrown onto the field. #ajafey pic.twitter.com/5kXL3iLDjs — Dutch Leagues #Eredivisie 🇳🇱🇹🇷 (@DutchLeagues) September 24, 2023

فيديو شغب جمهور أياكس خارج استاد يوهان كرويف