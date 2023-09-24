أرقام ميندي تخلق ثورة جماهيريه ضده وسط مطالب باستبعادة

يقدم الحارس السنغالي ادوارد ميندي مستوى ضعيف مع النادي الأهلي في المواجهات الماضية وحتى مرور سبعة جولات من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024، والذي خلق ثورة هياج جماهيري ضد الحارس ليصل الأمر إلى مطالب باستعاده.

نرصد لكم من خلال التقرير التالي ما قدمه ادوارد ميندي في أول 7 ماتشات مع الاهلي وأرقامه وردود الافعال من الجمهور على مستواه وما هو قرار الجهاز الفني تجاهه في المباريات المقبلة.

ميندي يقدم مستوى ضعيف

الحارس السنغالي صاحب الـ 31 عامًا، استقبلت شباكه 13 هدفًا في 7 مباريات فقط مع الأهلي في دوري روشن السعودي، ولم يحافظ على نظافة شباكه سوى في مباراتين فقط، ويحتل الاهلي المركز السادس في الترتيب برصيد 15 نقطة بعدما خسر مواجهتين حتى الآن.

ينتقد جمهور النادي الأهلي مستوى الحارس في الموسم الحالي بسبب أخطائه المتكررة منذ ضربة البداية أمام الحزم، وزنعرض لكم من خلال التقرير التالي أبرز أرقام ادوارد ميندي حارس مرمى الراقي بعد مرور 7 جولات من دوري روشن.

أرقام ميندي الصادمة في الموسم الحالي مع الأهلي

يعتبر ميندي المركز الأخير في ترتيب لاعبي الأهلي من حيث التقييم هذا الموسم بـ 6.6 من أصل 10 درجات.

لعب 7 مباريات هذا الموسم.

دخل في شباكه 13 هدفًا.

لم يدخل تشكيلة الجولة في أي مرة.

1.9 هدفًا ( نسبة زيارة شباكه في كل مباراة)

48% نسبة انقاذاته.

10 أهداف في مرماه من داخل منطقة الجزاء و 3 من خارجها

12 انقاذ في 7 مباريات

قرار الجهاز الفني تجاه ميندي

قرر الجهاز الفني للنادي الاهلي بقيادة المدرب ماتياس يايسلة إعطاء حصص تدريبيه أكثر للحارس السنغالي ميندي خلال الفترة المقبلة، وسط اتجاه للاعتماد على محمد الربيعي خلال المواجهات المقبلة.