مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام فرايبورج بالدوري الألماني
أعلن الجهاز الفني لفريق فرانكفورت تشكيل فريقه لمباراة فرايبورج والتي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد ، في الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.
شهد التشكيل الأساسي تواجد الدولي المصري عمر مرموش في قيادة هجوم فرانكفورت.
تشكيل فرانكفورت ضد فرايبورج:
في حراسة المرمى: كيفين تراب
في خط الدفاع: ويليام باتشو – روبن كوش – توتا.
في خط الوسط: أوريليو بوتا – إلياس السخيري – هوجو لارسون – فيليب ماكس.
في الهجوم: عمر مرموش – دينا إبيمبي - ماريو جوتزة.