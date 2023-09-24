مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام فرايبورج بالدوري الألماني

أعلن الجهاز الفني لفريق فرانكفورت تشكيل فريقه لمباراة فرايبورج والتي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد ، في الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.



شهد التشكيل الأساسي تواجد الدولي المصري عمر مرموش في قيادة هجوم فرانكفورت.



تشكيل فرانكفورت ضد فرايبورج:



في حراسة المرمى: كيفين تراب

في خط الدفاع: ويليام باتشو – روبن كوش – توتا.

في خط الوسط: أوريليو بوتا – إلياس السخيري – هوجو لارسون – فيليب ماكس.

في الهجوم: عمر مرموش – دينا إبيمبي - ماريو جوتزة.

