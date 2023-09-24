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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام فرايبورج بالدوري الألماني

مرموش
مرموش

أعلن الجهاز الفني لفريق فرانكفورت تشكيل فريقه لمباراة فرايبورج والتي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد ، في الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

شهد التشكيل الأساسي تواجد الدولي المصري عمر مرموش في قيادة هجوم فرانكفورت.
 

تشكيل فرانكفورت ضد فرايبورج:


في حراسة المرمى: كيفين تراب
في خط الدفاع: ويليام باتشو – روبن كوش – توتا.
في خط الوسط: أوريليو بوتا – إلياس السخيري – هوجو لارسون – فيليب ماكس.
في الهجوم: عمر مرموش – دينا إبيمبي - ماريو جوتزة.
 

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