التعاون بالقوة الضاربة امام القادسية في كأس الملك

أعلن المدرب بريكليس شاموسكا المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي التعاون، تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة القادسية اليوم الاحد، في إطار مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين "كأس الملك"، وحيث يلتقي الطرفين على ملعب نادي التعاون الجديد في القصيم.

تشكيل التعاون لمواجهة القادسية في كأس الملك

وجاء موسي بارو على رأس تشكيل التعاون لمواجهة القادسية ويعاونه جواو بيدرو وأشرف المهديوي، في تشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: مايسلون.

في خط الدفاع: فهد عبدالرازق وجيروتو ووليد الاحمد ومعاذ فقيهي.

في خط الوسط: أشرف المهديوي وأحمد باحسين وفلافيو.

في خط الهجوم: موسي بارو وماتيوس كاسترو وجواو بيدرو.

ويتواجد على مقاعد بدلاء التعاون والقادسية كل من محمد الضليفع ومحمد الغامدي وعون السلولي وعبدالملك الشمري واياد مدني وراكان الطليحي وأحمد اشرف وسلطام الروقي وعبدالفتاح آدم.