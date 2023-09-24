هل تشهد انتقالات يناير ضم الأهلي لأحد نجوم الزمالك؟

الزمالك وأحمد فتوح .. حالة من الجدل أثارها الأخير الآونة الأخيرة وقبل بدء فعاليات الموسم الحالي، بشأن إمكانية انتقاله إلى الأهلي خاصة مع تصريحات رئيس النادي السابق مرتضى منصور بوجود نية لدى اللاعب في الاحتراف أو تمثيل نادٍ آخر غير الزمالك.



وتتزامن تلك الأقاويل مع سعي الأهلي إلى تأمين الجبهة اليسرى واختيار بديل مناسب للظهير التونسي علي معلول صاحب الـ 33 عامًا.

ولم يحسم الزمالك حتى الآن موقفه الجاد من بقاء اللاعب الذي ينتهي تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري.

انتقالات يناير ..

وينتهي تعاقد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، الأمر الذي يعني أحقيته في التوقيع لأي نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير ومن بينهم الأهلي.

مجلس الإدارة القادم للزمالك..

وتعول جماهير القلعة البيضاء كثيرًا على مجلس إدارة الزمالك المقبل، لحسم ملف بقاء اللاعبين الكبار وعلى رأسهم التجديد للثنائي أحمد السيد زيزو وفتوح.

حسين لبيب المرشح لرئاسة النادي الأبيض، سبق وأن أكد خلال تصريحات الساعات الأخيرة، قدرة الزمالك على الاحتفاظ بنجومه، رافضًا تكرار سيناريو إمام عاشور على حد وصفه، بتأكيده على نجاحه في تجديد تعاقد إمام عاشور خلال فترة ولايته السابقة للقلعة البيضاء.

رفض حل أزمات النادي المالية ببيع النجوم ..

وعلى الرغم من نية الأهلي في الظفر بخدمات اللاعب وتكرار سيناريو إمام عاشور الذي ظل مستبعدًا من قبل جماهير الزمالك ، إلا أن المرشح حسين لبيب أكد على سرعة إنهاء ملف اللاعبين الجدد، رافضًا أن يكون بيع نجوم فريق الكرة الخيار الأول لحل أزمات الزمالك المالية.