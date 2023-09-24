لوحة فنية.. ليفربول يتغنى بمحمد صلاح بعد هدفه في وست هام يونايتد

تغنى نادي ليفربول الإنجليزي بلاعبه الدولي المصري محمد صلاح بعد الهدف الذي سجله "الملك" في شباك نادي وست هام يونايتد، ضمن مواجهات الجولة السادسة من مباريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2023-2024 .

صلاح يسجل ثالث أهدافه في الدوري

هدف صلاح في وست هام يونايتد هو الثالث في الموسم والمساهمة رقم 7 بعدما صنع 4 أهداف قبل لقاء الجولة السادسة، وياتي في المركز الأول بالأكثر صناعة.

افتتح محمد صلاح أهدافه في الموسم الحالي من لقاء بورنموث وبعدها كان الهدف الثاني في شباك نادي استون فيلا، والثالث في مرمى نادي وست هام يونايتد، ليكون في المركز الثالث ضمن قائمة الأكثر تسجيلًا هذا الموسم.

لوحة فنية.. ليفربول يتغنى بـ محمد صلاح

نشر حساب نادي ليفربول من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من منشور عن محمد صلاح، والتي كانت بـ"الملك والقائد.. هذا الاحتفال عاد من جديد" بصورة تجمع بين صلاح وفان دايك، كما كتب النادي "غير قابل للإيقاف" في لحظة تسجل الهدف، ختامًا بـ " اللوحة الفنية التي يراها الحُراس لحظة تسجيل الملك".